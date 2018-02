7ème édition de la journée mondiale de la radio : ‘’ Radio et sport’’ au cœur de la célébration de l’événement au Mali - abamako.com

News Société Article Société 7ème édition de la journée mondiale de la radio : ‘’ Radio et sport’’ au cœur de la célébration de l’événement au Mali Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Pays

A l’instar des autres pays du monde, le Mali a célébré hier, mardi 13 février 2018, la 7ème édition de la journée mondiale de la Radio. L’union des Radios et Télévisions libre (URTEL), en partenariat avec Studio Tamani, la maison de la presse, l’UNASAM, AJSM a organisé une conférence débat à la maison de la presse en ce sens. Le thème retenu pour cette année est ‘’Radio et Sport’’.











Les travaux de ladite cérémonie étaient était présidés par le ministre de l’économie numérique et de la communication, Harouna Touré en présence du ministre des sports ; du président de l’URTEL Bandiougou Danté ; du président de la maison de la presse, Dramane Alou Koné.



Dans son allocution, le président de l’URTEL, Bandiougou Danté a salué l’efficacité et le pragmatisme du ministre de l’économie numérique et de la communication. Il a profité de l’occasion pour attirer son attention des deux défis majeurs des Radios au Mali. Ces défis sont entre autres : la clarification de la situation fiscale des radios et la réduction des montants de la redevance jugée élevés.



S’agissant du thème :’’Radio et Sport’’, Bandiougou Danté affirme que c’est de l’actualité vu l’important rôle que joue la radio dans le sport. Pour terminer, le président de l’union des Radios et Télévisions libres du Mali a invité les propriétaires et animateurs de radio au professionnalisme dans le travail.



Quant au ministre de l’économie numérique et de la communication, il a laissé entendre que le thème choisi est d’actualité. Pour lui, c’est à travers des émissions radiophoniques sportives que beaucoup font des échanges passionnés. Pour le ministre Touré, la radio est un moyen d’union, de sensibilisation et d’éducation et doit être valorisée.



Il avance aussi que le sport joue les mêmes rôles. « La radio et les sports ont le pouvoir de rassembler et d’unir les communautés, d’encourager le respect et l’inclusion et de promouvoir les valeurs universelles de non-violence, de solidarité, de tolérance et de partage… », a-t-il déclaré. Il a enfin remercié l’UNESCO et l’URTEL pour avoir initié cette importante journée.



La cérémonie a été clôturée par la remise des trophées aux supporteurs et journalistes sportifs. Les récipiendaires étaient au nombre de 11 dont les familles de 3 supporters et 3 journalistes sportifs décédés. Parmi les 5 vivants, figure le nom de la première femme journaliste sportive, Assan Soumaré.



Boureima Guindo