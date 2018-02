Youwarou : absence des autorités administratives du cercle - abamako.com

Youwarou : absence des autorités administratives du cercle
Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Absence des autorités administratives du cercle de Youwarou. Depuis l’attaque du camp militaire le 25 janvier dernier par les terroristes, les portes de la préfecture et d’autres structures sont toujours fermées. De sources locales, le préfet et ses sous-préfets ne sont pas sur place malgré la présence des forces armées de sécurité. Ces mêmes sources signalent que le détachement militaire, la gendarmerie et la garde nationale mènent des opérations de patrouilles nuits et jours dans la ville et ses environnants.



YOUWAROU : accord entre les populations et les autorités locales pour la circulation des motos et des pick-up

Un arrangement a eu lieu samedi entre les chefs coutumiers, les commerçants et les autorités locales pour la circulation des motos et des pick-up de 06h30 à 17h45. Cet accord fait suite à l’interdiction de la circulation des motos et des pick-up dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.



ANSONGO : les populations de Tin Hamma préoccupées par l’insécurité dans la zone

Les populations de la commune de Tin Hamma dans le cercle d’Ansongo sont préoccupées par l’insécurité dans la zone. Selon elles, malgré la présence de la force Barkhane à 55 km du village, les actes de braquage sont fréquents sur l’axe Ansongo-Tin Hamma. Certaines personnes affirment avoir été victimes d’actes de torture lors de ces braquages.



KOULIKORO : sit-in des travailleurs compressés de l’HUICOMA devant le gouvernorat de la région

Les travailleurs compressés de l’Huicoma de Koulikoro ont observé lundi un sit-in devant le gouvernorat de la région. Selon les responsables du collectif, cette action vise à maintenir la pression sur les autorités maliennes après les multiples manifestations depuis le début de l’année. Les manifestants ont été reçus par les autorités régionales et leurs doléances enregistrées.



KOULIKORO : 10 morts et 137 blessés : c’est le bilan des accidents de circulation survenus en janvier

Dix morts et 137 blessés, c’est le bilan des accidents de circulation survenus en janvier 2018 dans la région de Koulikoro. C’est ce qu’indique le rapport mensuel de la direction régionale de la protection civile. Le nombre des accidents causés par les automobilistes sont nettement supérieurs à ceux des motocyclistes.



Journée de la radio, à Bamako les avis sont divers sur la qualité des programmes

Environ 400 radios émettent à l’intérieur du Mali. Si certains pensent que ces radios disposent de bons programmes, d’autres estiment qu’ils doivent être améliorés. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la radio, Studio Tamani a recueilli les avis des Bamakois sur les radios au Mali.