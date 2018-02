Marche sur le tribunal de Kati : Les manifestants dénoncent la spéculation foncière dans la localité - abamako.com

Marche sur le tribunal de Kati : Les manifestants dénoncent la spéculation foncière dans la localité Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Pays

Suite à la plainte de Amadou Diop contre des habitants de N’toubana pour expulsion et démolition sur son prétendu titre foncier, les habitants de Kati et environs ont marché sur le tribunal pour non seulement apporter leurs soutiens à ces victimes mais aussi informer le procureur de leur détermination à lutter contre la spéculation foncière dans le cercle de Kati.



Au fait, tout est parti d’une confusion de la part de Amadou Diop, le plaignant. Selon ce que nous est revenu, il se serait proclamé tuteur d’un titre foncier de 4 hectares à Sirakoro Niaré sur le sol d’un autre village, N’toubana. Aux dires des habitants du village victime, ceux qui ont créé ces faux titres fonciers n’ont pas su faire la différence Sirakoro Niaré, un village voisin et leur village, N’toubana.



Le problème n’a été découvert que quand le morcèlement desdites parcelles a été fait par N’toubana à travers la mairie de Kati. Le porte-parole des APM de Kati nous apprend que 11 familles habitent sur les parcelles que réclame Amadou Diop. « Parmi ces 11 familles, il y’a deux agents de police », nous précise-t-il. Il précise que c’est contre ces familles que le nommé Amadou Diop a porté plainte pour expulsion et démolition sur son site.



Très remontés contre cette illégalité, les habitants de Kati et de tous les villages concernés par la spéculation foncière étaient au tribunal pour soutenir les victimes dans un premier temps et inviter le procureur à s’impliquer pour faire barrage à la spéculation foncière dans le cercle de Kati.



Selon Drissa Niaré, le procureur a promis aux manifestants qu’il travaillera conformément à la loi pour qu’il n’y ait plus jamais de spéculation foncière dans le cercle.



Parmi les familles concernées, Issa Diarra, un des agents de police concerné a été interrogé lors de l’audience. Il a, selon un habitant présent sur le lieu, fait savoir au président du tribunal que sa parcelle se trouve à N’toubana et non Sirakor Niaré, village auquel le plaignant Diop fait allusion. Le porte-parole des APM nous informe que le jugement est reporté au début de mars.



Boureima Guindo