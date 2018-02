Reprise du train voyageur : le folklore sur fond de tension sociale! - abamako.com

Reprise du train voyageur : le folklore sur fond de tension sociale! Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par Androuicha

Départ du train voyageur Dakar Bamako marquant la reprise du trafic ferroviaire au Mali

Bamako, le 12 février 2018. Avec le ministre des Transports et du Désenclavement à bord, le train voyageur Dakar Bamako s`est ébranlé de la gare ferroviaire pour Kayes marquant ainsi la reprise officielle du trafic ferroviaire au Mali.

« Reprise du train voyageur : le folklore sur fond de tension sociale! », c’est le titre de l’article que notre confrère Kayesinfos à consacrer à la cérémonie officielle de la reprise du train voyageur qui était fortement réclamée par les populations de la région de Kayes. Pour la reprise du train voyageur, Moulaye Hamed Babacar, le ministre des Transports et du désenclavement, à la tête d’une forte délégation dont plusieurs journalistes, a embarqué le lundi 12 février à bord du train voyageur à Bamako.



Selon le journal Kayesinfos, le seul journal de la région de Kayes, cette mission ministérielle, qui est arrivée hier mardi 14 février à Kayes et qui officiellement visait à s’imprégner de l’engouement des villages riverains des rails suite à la reprise du terrain voyageur et constater de visu les difficultés que rencontrent les cheminots ainsi que les passagers, est « l’arbre qui cache la forêt. »



« Le ministre des transports et du désenclavement et sa délégation d’une vingtaine de journalistes ont été accueillis par des sons et des danses folkloriques à la gare ferroviaire de Kayes ce mardi 13 février 2018 matin .Cette célébration se déroule sur fond de tension sociale des travailleurs du train qui menacent d’aller en grève si les arriérés de salaire ne sont pas payés. Plusieurs Kayesiens voient plus du folklore dans cette reprise qui risque d’être de courte durée. », précise Kayesinfos.