Mali : Polémique autour de la date de l'élection présidentielle Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Pays

« L’élection présidentielle au Mali se tiendra le 29 juillet » déclare le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga lors d’une réunion. Joint, le conseiller à la Communication du cabinet du chef de file de l’opposition, Nouhoum Togo, affirme être surpris de cette annonce. Pour lui, il n’appartient pas à un chef du gouvernement ou un ministre de se lever et déclarer « l’élection est prévue pour telle date ». Elle doit être examinée et débattue au conseil des ministres.











Lequel annoncera par un communiqué. « Ce n’est pas visiblement le cas », regrette M. Togo. D’après lui, les dates de toutes les élections sans exception au Mali ont été fixées par le conseil des ministres. Il dénonce le manque de concertation du premier ministre. « Soumeylou Boubeye est parti en solo. Il devait nous donner la date avant de communiquer.



C’est ça le partenariat », déplore-t-il. Aussi, pense-t-il, l’ensemble des partenaires doivent être impliqués dans le processus électoral. Par ailleurs, poursuit-il, l’opposition demande des préalables avant l’organisation des élections. Parmi lesquels on peut retenir entre autre l’audit et le toilettage du fichier électoral, la mise en place d’une seule et unique structure de gestion des élections.



Abdrahamane Sissoko