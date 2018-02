Depuis Mopti, Soumeylou Boubèye Maiga rassure : « Le premier tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 29 juillet 2018… » - abamako.com

Depuis Mopti, Soumeylou Boubèye Maiga rassure : « Le premier tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 29 juillet 2018… » Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Le Démocrate

A la tête d’une forte délégation, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga a effectué ce week-end une visite à Mopti. Sur place, le patron de la Primature qu’on surnomme ‘’ l’homme des situations difficiles’’ a donné des assurances quant à la fin de la situation d’insécurité récurrente dans la zone et à la tenue des élections présidentielles de 2018. Morceaux choisis de son discours.



« Nous allons chercher les bandits armées et terroristes où qu’ils se cachent et nous les neutraliseront. Nous avons décidé de déployer progressivement un effectif important des Famas dans la région de Mopti pour qu’il n’y ait plus un mètre carré du territoire qui soit hors de notre contrôle,



Je vous garantis que le premier tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 29 juillet 2018. Nous sommes aussi venus féliciter et encourager les fonctionnaires civils et militaires qui sont au service de l’Etat dans la région…Nous avons mis 10 000 kits scolaires à disposition du gouverneur afin qu’il puisse procéder à leur distribution ….



Dès le mois d’octobre, nous ouvrirons un lycée technique agricole à Mopti… Nous allons transformer les écoles communautaires en écoles publique. Cela commence dès maintenant avec les 132 écoles communautaires de Douentza. Nous allons engager une réflexion pour intégrer les écoles coraniques dans le système d’Education Nationale….



Nous ferons tout pour récupérer tous ce qui sont récupérable et nous combattrons ceux qui devront être combattu. C’est le moment de choisir son camp. Tous ceux qui ont des informations sur les terroristes, c’est le moment de les donner. Nous procéderons à la libération de tous ceux qui sont libérables… Nous avons décidé de créer des cadres de dialogue avec tous les groupes, tous les citoyens qui renoncent à la violence… ». No comment !



