Almatar Mahamar Touré, un écrivain malien très talentueux : Aperçu sur ses œuvres de grande importance ! Publié le mercredi 14 fevrier 2018

Almatar Mahamar Touré, un écrivain malien très talentueux. Il vient de sortir simultanément deux œuvres de grande importance et il est sur le point de publier son troisième livre. Le premier livre intitulé : « De l’amour à la foi » traite de l’histoire réelle d’amour hors du commun d’une grande dame de la haute société française, colonelle de l’Armée française, titulaire d’un doctorat en géographie et possédant plusieurs autres diplômes.











Elle est tombée follement amoureuse d’un jeune malien de 24 ans, illettré jusqu’au bout des doigts et qui quitte pour la première fois son village natal pour tenter ses chances dans la Capitale.



La dame au moment de leur rencontre avait 56 ans, soit près du triple de l’âge du jeune homme, mais comme on le dit, on est jeune de 7 à 77 ans et l’amour en lui-même n’a ni âge, ni frontière.



La très grande disparité entre les deux personnages : l’âge, la religion, le niveau intellectuel, le niveau social, la culture va rendre leur union assez difficile.



C’est alors que l’auteur lui-même, oncle du jeune homme va s’investir pour rendre possible leur union en détruisant toutes les barrières les unes après les autres grâce à sa connaissance de l’islam et de la culture occidentale.



Cette formidable union sera renforcée par la foi inébranlable en un seul Dieu Unique et encore par la naissance inespérée d’un beau garçon café au lait, auquel sa maman a donné le prénom de Mohamed, en fait durant toutes les discussions, l’auteur a pris tous ses exemples sur la vie de notre cher prophète Mohamed, paix et salut sur lui et la dame n’a pas trouvé meilleur.



L’auteur parviendra à force d’arguments convaincants à convertir cette grande dame à l’islam qui au début était athée et totalement agnostique et faire sceller leur union à la mosquée du célèbre prêcheur, l’imam Ousmane Samaké à Magnambougou. D’autres thèmes non moins importants sont traités dans ce livre, comme : la migration des africains vers l’Occident, l’occupation du nord du Mali par les rebelles touaregs et les islamistes, la libération du septentrion malien par les troupes françaises et d’autres venues d’ailleurs, le cousinage à plaisanterie qui constitue le ciment de notre société et l’impact de la foi dans la consolidation de nos relations sociétales.



Le deuxième livre intitulé : « Hadj 2015, quand le cauchemar s’invite aux portes du Paradis. ». Il traite du drame survenu à Mina lors du pèlerinage 2015 avec son lot de morts, de disparus et de mutilés, au total 2300 morts dont 330 maliens.



Un document qui retrace le parcours personnel de l’auteur et qui peut servir de guide pour les futurs candidats au pèlerinage, un livre qui ne sera jamais obsolète, jusqu’à la fin des temps.



Le troisième livre qui n’est pas encore édité, traite de l’occupation du nord du Mali par les rebelles, les narcotrafiquants et les soit disant islamistes.



La résistance héroïque opposée par tout un peuple pour rester sur les terres de leurs ancêtres au prix de leur vie, pour conserver encore leur identité propre, leur appartenance au Mali un et indivisible.



La particularité du personnage principal vient du fait qu’il est à cheval sur les deux ethnies dominantes du septentrion malien, à savoir les sonrais et les touaregs, de père sonrai et de mère touareg, il ne pouvait se soustraire à aucun problème de part et d’autre et il était confronté à un choix Cornélien, et pourtant il doit adopter une position d’équilibriste jusqu’à la résolution totale du conflit qui perdure encore.



Cherchez à vous procurer le livre pour comprendre le déroulement de la vie de ce héros des temps modernes.



Par ailleurs, le livre traite de la déchéance de l’autorité de l’Etat, l’auteur analyse les causes profondes et préconise des solutions de sortie de crise, il invite tous ses compatriotes à faire de même pour sortir ce grand pays héritier de grands empires de cette impasse qui ne doit plus perdurer.



L’auteur a à son actif plusieurs publications dans différents journaux de la place qui ont été bien appréciées de nos chers lecteurs.



Ses textes sont un savant condensé de plusieurs matières à savoir : la philosophie, la socio-anthropologie, l’histoire, la géographie, la religion, la cosmogonie, la morale, la culture malienne et j’en passe….



A la faveur de l’entrée littéraire 2017, l’auteur a eu à exposer son livre : De l’amour à la foi » au Lycée Kodonso, ce qui a suscité un vif intérêt chez les élèves et même dans les classes d’Economie.



Nous pensons à juste titre que le gouvernement doit encourager les écrivains maliens dont les œuvres ont de la valeur, en introduisant leurs textes dans les différents ordres d’enseignement.



Pour se procurer de ces livres, voici nos contacts :



1) Almatar Mahamar Touré, téléphones : 66 71 10 60 / 76 71 10 60.



2) Ahmir Maiga , téléphones : 74 46 90 00 / 66 72 1043.



3) La maison d’édition la Sahélienne, téléphones : 63 78 66 07 /79 08 67 56.



Ahmir Maiga , journaliste émérite à la nouvelle République.