Dakar-Bamako Ferroviaire: Le train siffle à nouveau de Bamako à Kayes Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Les Echos

Départ du train voyageur Dakar Bamako marquant la reprise du trafic ferroviaire au Mali

Bamako, le 12 février 2018. Avec le ministre des Transports et du Désenclavement à bord, le train voyageur Dakar Bamako s`est ébranlé de la gare ferroviaire pour Kayes marquant ainsi la reprise officielle du trafic ferroviaire au Mali. Tweet

Lundi, 12 février 2018, le train de 8 wagons de Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF) a officiellement repris le trajet Bamako-Kayes avec à bord le ministre des Transports et de Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar.



C'est aux environs de 7h 24 que le train transportant le ministre des Transports et sa délégation, la presse malienne ainsi que d'autres voyageurs a quitté la gare ferroviaire de Bamako pour Kayes, la première région administrative du Mali.

Le premier arrêt s'est fait à Kati. Vers 7h 50, où le ministre est passé dans le wagon des journalistes pour rencontrer les deux conductrices du train qui sont Mme Diarra Alima Koura Mariko et Mme Koné Mariétou Kéita.

Le train a ensuite poursuivi sa route jusqu'à Dio où il a été accueilli aux rythmes de tam-tams, de chants et de danse des femmes le long des rails, exprimant ainsi leur joie.

Un petit-déjeuner a été servi. Le train repris son chemin jusqu'à Néguéla. Là, il a été accueilli par la population et les autorités locales toutes en joie.

Après un arrêt à Kassaro, Sebekoto, et à Badinguo, la locomotive et ses rames sont arrivees à Kita où les passagers et le ministre ont été accueillis par les autorités locales et la population surtout les femmes. Elles étaient tellement contentes du retour du train qu'elles se sont mises à danser le moribayassa. Il y avait également un collectif de jeunes qui a attiré l'attention de plus d'un avec des t-shirts sur lesquels on pouvait lire : "Collectif sauvons le rail".

Le train a pris sa route après une courte pause pour Boulouli puis Toukoto. Comme partout où il est passé, il a été chaleureusement accueilli par la population, les autorités locales mais surtout par les femmes.

Le train s'est arrêté dans chacune de ces localités où les populations, les autorités locales, souvent malgré l'heure tardive sont restées éveillées pour accueillir le train et manifester leur joie.

Après 21h de route, le train arrive dans la Cité des rails peu avant 5 h du matin. La cour de la gare ferroviaire de Kayes était bien animée par une griotte et son orchestre.

Le ministre, à sa descente du train, a eu droit à la chanson "Dunamba" qui veut dire hôte interprétée par la griotte, avant de s’enfermer un moment avec le chef de sécurité, le gouverneur, le Maire, le préfet. Dehors, des banderoles disaient "Merci au président IBK".

Mariam Boubacar Maïga

(stagiaire)