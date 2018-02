14 FEVRIER Le jour des amoureux - abamako.com

14 FEVRIER Le jour des amoureux Publié le mercredi 14 fevrier 2018

Le 14 février de chaque année est l’occasion pour les amoureux d’échanger des mots doux et des cadeaux comme gage d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.



La Saint-valentin est une fête très ancienne dont la plupart des jeunes filles, garçons, femmes et hommes et même des adultes profitent pour renforcer davantage leur amour envers leur partenaire.

La vie du Saint que l’on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin serait, en effet, un prêtre chrétien mort vers 270. On dit qu’il fut condamné à mort par l’empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité.

L’empereur avait interdit ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille.

Saint Valentin serait donc mort en défenseur de l’amour et du mariage.

La Saint Valentin est un moment fort, intense pour beaucoup de couples et souvent difficile de faire un bon choix pour l’offre des cadeaux. « À mon avis la fête des amoureux doit être célébrée par les vrais amoureux. C’est l’occasion de renforcer leur sentiment et se pardonner mutuellement. Je suis dans l’embarras du choix. Je cherche un cadeau idéal pour ma moitié avant le jour J. et l’inviterai dans un restaurant», a confié M.Guindo.

La Saint Valentin est une occasion pour certains vendeurs de remplir leurs poches.

Arouna Diarra est un commerçant et propriétaire d’un magasin : « chaque année, les cadeaux qui sont beaucoup sollicités par mes clients lors de cette fête sont : les chemises, robes de nuit, robe de soirée, les sous-vêtements, colliers, cravates, parfums, montres, poupées, tableaux, fleurs, entre autres. Pour le moment, le marché est un peu lent. Généralement, c’est le jour J qu’il y’a plus d’achats ».

Pour certains, la Saint valentin est considérée comme la fête des couples déjà formés, c’est aussi la fête de ceux qui recherchent l’âme sœur. « Quant on est amoureux réellement, la Saint valentin est le moment propice de faire plus de plaisir à son valentin ou a sa Valentine. Que les partenaires prouvent à quel point ils tiennent à leur amour. J’avoue que chaque jour est un Saint valentin quant on est avec son amoureux. Mais, ce mercredi est un jour symbolique pour se faire plaisir davantage. J’ai décidé d’offrir un collier et des bracelets à ma Valentine », a affirmé Soumaila Mariko.

Cependant beaucoup de femmes cherchent aussi a marqué son prince par des cadeaux et des mots doux. «Les années passées, je n’avais pas retrouvé le véritable amour. Cette année est ma première fois de fêter la Saint valentin. C’est une opportunité de renforcer mon amour envers mon roi. J’ai cousu un ensemble de grand boubou en Wax pour offrir à mon mari », a affirmé Mme Diacoumba Batoma une nouvelle mariée.

Korotoumou Diabaté

(Stagiaire)