Chronique du mercredi : Lutte contre le viol : une indispensable éducation pour tous ! Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Les Echos

Être une femme parmi certains imbéciles au Mali et un peu partout dans le monde est presque une malédiction, sinon une exposition au danger. Ces derniers jours au Mali, nous avons impuissamment visionné une série de viols collectifs et tentatives de viols sur les réseaux sociaux.



Grâce à la mobilisation des internautes, les auteurs sont entre les mains des autorités compétentes en attendant la suite des enquêtes. Nous ne remercierons jamais assez toutes les personnes de bonne volonté qui se battent dans l’ombre pour remédier à ce fléau ignoble qu’est le viol. L’attente a été un supplice pour tout le monde. Espérons que la sentence soit exemplaire.

Sur la toile, chacun a donné son opinion. Force est de constater que la mentalité d’avant perdure, mais pas que chez les personnes âgées, également chez les jeunes.

Pour la plupart, surtout la gent masculine, les filles sont de nature provocatrice. Donc, même si cela n’est pas directement dit, on comprend par-là que c’est ce qui justifierait le viol.

Par hasard, je suis tombée sur cette publication sur Facebook qui m’a laissé sans mot : « Tout le monde applaudit le professionnalisme des policiers pour toutes ces arrestations liées aux cas de viols. Bravo à eux !! Mais sans justifier ces nombreux cas de viols qui n'honorent aucun être humain, il est aussi temps d'éduquer nos jeunes sœurs et filles qui aiment s'habiller de façon excentrique et dévergondée et sans aucune pudeur pour aller sur les places publiques. Bizarrement personne ne fait allusion à ces comportements ».

Ainsi qu’un commentaire en lien avec cette publication : « Les filles qui se permettent de sortir sur les lieux publics en petite tenue sont psychologiquement déjà violées. Elles se prêtent au jeu sans forcer (si vous voyez de quoi je parle) ».

Selon un internaute masculin, la publication est déplacée et mérite une excuse de la part de l’auteur : « En postant ce message, vous justifiez le comportement ignoble et inhumain de ces garçons. Rien ne justifie cet acte. Imaginez juste un instant votre fille, nièce, sœur ou femme à la place de cette fille. Je suis sûr et certain que votre réaction serait différente. Ce comportement n'a rien à voir avec l'habillement de nos sœurs. Ensemble, Luttons contre les violences basées sur le genre!!! »

Soyons honnêtes ! Il est aujourd’hui très facile de juger la sœur, la fille d’autrui. Je doute fortement qu’un parent ne fasse son possible pour bien éduquer sa fillette. Un enfant à la maison est différent d’un enfant à l’extérieur. Je suis absolument pour l’éducation des filles. Je suis ouverte à un changement de style vestimentaire. Je suis pour l’instauration de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Je suis pour la sensibilisation autour de ces sujets qui nous concernent directement, dont tout le monde juge tabou et y tourne le regard.

Mais cela dit, l’éducation des garçons et jeunes hommes doit être revue à la loupe afin que ces derniers ne se sentent point supérieurs à leurs amies de sexe différent. Le temps est révolu lors duquel on voyait la femme comme du gibier sur lequel il faut sauter.

Il faut que le genre masculin soit éduqué à ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Il faut leur expliquer qu’il ne faut pas ouvrir sa braguette à tout moment. Il faut leur apprendre que la femme mérite le respect et que NON c’est Non.

Éduquer la fille sans inculquer la même chose au jeune garçon est, à mon humble avis, une très grosse erreur. D’ailleurs un extrait du livre chère Ijeawele de l’écrivain nigériane, Chimamanda Ngozi Adichié, dit à ce propos : « Nous apprenons aux filles à être aimables, gentilles, hypocrites. Et nous n’apprenons pas la même chose aux garçons. C’est dangereux ».

Aux hommes comme aux femmes, aux parents en devenir, je ne dis pas que l’éducation acquise par nos aînés est mauvaise, bien au contraire. Mais le monde évolue, les choses changent, la technologie est dominante. Ne l’ignorons pas. Adaptons l’éducation à cette ère technologique.

Coumba Line Keita