Journée international de la radio: Placée sous le thème ''Radio et Sport''

Journée international de la radio: Placée sous le thème ''Radio et Sport'' Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | Les Echos

Cette journée internationale a été célébrée au Mali par une conférence tenue à la Maison de la Presse mercredi 13 février 2018. Coprésidée par les ministres, des Sports Jean Claude Sidibé et Harouna Modibo Touré de l’Economique numérique et de la Communication, la conférence a été animée par un panel et la distribution des certificats de distinction.



Mamadou Diarra le doyen et ancien journaliste sportif à l’Essor et son confrère Bakary Cissé dit Bakci, ont animé le panel portant sur le rôle du journaliste en période de crise sportive et le Sport dans les grilles sportives des radios. Selon les panelistes, en période de crise, le journaliste malgré son parti-pris, doit rapporter les faits tels qu’ils sont et aussi les dires des deux belligérants. Le doyen Diarra a invité les jeunes journalistes à se fier à la déontologie journalistique quoi qu’il arrive.



Bakary Cissé a fait une présentation des grilles sportives dans le programme de plusieurs radios. La radio Klédu demeure la plus qui émet sur le Sport au Mali avec 12 heures d’émissions par semaine. Les autres radios vont entre 3, 5 et 7 heures. A l’entendre plus on s’éloigne dans les régions et les campagnes, plus le grille sportive des programmes radiophoniques diminuent et s’estompent.



Des trophées et des certificats de reconnaissance ont été décernés à des journalistes disparus dont feu Karim Doumbia, Feu Pierre Diakité. Mamadou Kaloga et Mme Dicko Assan Soumaré (première femme journaliste sportif au Mali) ont eu droit à des trophées.

Des supporters aussi ont été honoré tels que Mouctar Niambélé. Sans oublier ceux qui ont disparu entre autres, Feu Daga Koumaré dit colonel, et feu Kalilou Traoré dit Yaba, dont l’épouse Djeneba Diarra a reçu le trophée. Depuis le décès de mon mari, il y a de cela 12 ans, je n’ai jamais eu de distinction en son nom. C’est une toute première. Je suis très heureuse et je remercie nos autorités », a dit Djeneba Traoré.



La journée a été organisée par le studio Tamani en partenariat avec la Maison de la presse, l’Association des journalistes sportifs et les supporters.

Koureichy Cissé

(stagiaire)