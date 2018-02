Des ONG cherchent 140 milliards pour aider les nécessiteux maliens - abamako.com

Des ONG cherchent 140 milliards pour aider les nécessiteux maliens Publié le mercredi 14 fevrier 2018

Conférence de presse du Bureau des Affaires Humanitaires de l`ONU au Mali

Les organisations humanitaires, avec à leur tête, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, OCHA, ont lancé ce mercredi à Bamako un appel de fonds de 263 millions de dollars, soit 140 milliards de francs CFA, au titre de l’année 2018.



Cet appel de fonds dénommé plan de réponse humanitaire 2018, vise à collecter de l’argent auprès des donateurs pour venir en aide aux nécessiteux dans divers domaines.



‘’Nous lançons un appel de fonds de 263 millions de dollars (environ 140 milliards de FCFA) nécessaires pour la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire de 2018’’, a indiqué Ute Kollies.



Selon le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU au Mali, sur les ‘’18,9 millions de Maliens 4,1 millions seront dans le besoin en 2018. Alors qu’en 2017, 3,7 millions de personnes étaient dans le besoin.’’



Cette hausse du nombre de personnes dans le besoin s’explique par la crise dans le nord et le centre du Mali, mais aussi par les phénomènes climatiques, comme l’arrêt précoce des pluies et leur mauvaise répartition ou tout simplement les effets des changements climatiques.



Les domaines d’aide visés par l’argent recherché vont de la sécurité alimentaire à l’éducation en passant par l’assainissement, la santé, la protection et la nutrition.



OCHA a indiqué que son appel de fonds de l’année dernière avait été financé à hauteur de 44%.





AD/cat/APA