Téléphonie mobile : Et pourtant Telecel est la bienvenue ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Téléphonie mobile : Et pourtant Telecel est la bienvenue ! Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | confident

Tweet

Depuis l’installation du 3e opérateur de téléphonie mobile, ces deux devanciers qui suçaient le sang des Maliens, Orange-Mali et Malitel, se font plus sages.



Les coûts de la communication avec Orange et Malitel étaient très élevés. Les Maliens étaient quotidiennement volés à travers les répondeurs, les forfaits Internet, Orange Money et Mobicash pour ne citer que cela.







Oui, les Maliens ne savaient plus à quel saint se vouer tellement les cas de vol étaient nombreux et planifiés. D’ailleurs, ne disait-on pas souvent que les opérateurs mis en cause ici n’en font qu’à leur tête et pour leur seul profit. Le témoignage d’un jeune Malien déçu par Orange et Malitel prouve que Telecel a bien fait de s’inviter dans notre pays.



“Avant, avec 2000 F CFA de forfait Internet, je ne pouvais jamais excéder trois jours de connexion ni avec Orange, ni avec Malitel. Pourtant dès que Telecel a rejoint le marché, avec le même montant de forfait je fais jusqu’à six jours de connexion soit le double”, a-t-il avoué. Et d’ajouter que la durée des crédits de communication aussi a été prolongée.



Pour lui, Orange et Malitel veulent faire en sorte que leurs clients leur restent fidèles en baissant les tarifs. Toutefois, il est bien décidé à rompre les amarres, car, dira-t-il, il a pendant des années été arnaqué et volé par les deux entreprises.



En tout cas, cette concurrence qui permet de baisser les tarifs de la communication est bien profitable aux consommateurs maliens. Bravo à M. le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Arouna Modibo Touré d’avoir accéléré la venue de Telecel. Et par la même occasion, nous l’invitons à toujours mieux faire pour la satisfaction des Maliens.



Drissa Kantao