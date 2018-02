Minusma: 140 policiers togolais décorés au Mali - abamako.com

Minusma: 140 policiers togolais décorés au Mali Publié le mercredi 14 fevrier 2018

Le camp intégré de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali(MINUSMA) dans la localité malienne de Ménaka a abrité, en fin de semaine dernière, la cérémonie de décoration du contingent togolais de la Police de la MINUSMA.



Au total, 140 éléments de l’unité de force constituée de la Police de la Mission, actuellement déployés dans la 9e région du Mali, ont bénéficié de cette médaille des Nations Unies.



Ce premier contingent de la Police des Nations Unies à Ménaka, baptisé « Togo Force Protection Unit 2 » qui signifie « Unité de force constituée », a été salué par les plus hauts responsables de la MINUSMA, en présence du Secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile du Togo, le Colonel Akobi Messan.



« Les plus hautes autorités de mon pays ont voulu témoigner leur reconnaissance, aussi bien aux autorités de la MINUSMA, qu’à celles de la République sœur du Mali, pour la confiance, le soutien et l’hospitalité authentiquement africaine qu’elles n’ont cessé d’accorder ou d’apporter aux différents contingents de FPU que le Togo déploie depuis, sur le théâtre malien. »,a-t-il déclaré.







« Dans le parcours des hommes, il existe des moments cruciaux qui marquent à jamais nos mémoires. L’un de ces moments pour un soldat de la paix, servant sous le drapeau des Nations Unies, est sans doute la remise des médailles. », a affirmé pour sa part, M. Issaka Dangnossi, Chef de bureau par intérim de la MINUSMA à Ménaka.



En dix mois de présence et malgré la situation particulièrement difficile de la région de Ménaka, le contingent togolais de la MINUSMA a effectué 56 escortes, 448 patrouilles de visibilités et de renseignement, 254 défenses du camp et une Gestion de Maintien de l’Ordre, devant le camp intégré de la Mission dans cette nouvelle région.



Depuis le début de leur activité à Ménaka le 10 mai 2017, les hommes du Commandant Gnakou E. Eyadana s’adaptent aux réalités de cette nouvelle région du Mali. Ils multiplient les patrouilles de jours comme de nuit pour appuyer les forces de défenses et de sécurité maliennes afin de rassurer les populations.



« La présence du contingent togolais de la MINUSMA à Ménaka est une très bonne chose pour nous parce qu’il contribue à la dissuasion des malfrats dans la ville, donc à la sécurisation des populations, » s’est réjoui M. Issouf Mamadou Ouattara, Secrétaire général du Conseil Régional de la Jeunesse de Ménaka.



Outre cette région, le contingent togolais de la MINUSMA est également déployé dans celles de Mopti (à Sévaré et Douentza) et Tombouctou (à Gossi).