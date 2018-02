YOUWAROU : marche des élèves pour demander le retour des enseignants dans les classes - abamako.com

YOUWAROU : marche des élèves pour demander le retour des enseignants dans les classes Publié le mercredi 14 fevrier 2018

YOUWAROU : les élèves ont marché hier dans les rues de la ville pour demander le retour des enseignants dans les classes. Selon eux, 90 % des enseignants du cercle n'ont pas repris service depuis la fin des congés de fin d'année et de nombreuses salles de classe sont fermées. Quant aux enseignants, certains affirment que la ville est devenue la cible des terroristes et que leur sécurité n'est plus garantie.