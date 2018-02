Compétition interclubs de football : Trois matches aucune victoire pour nos représentants - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétition interclubs de football : Trois matches aucune victoire pour nos représentants Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | confident

Tweet

Compétition interclubs de football : Trois matches aucune victoire pour nos représentants



Les Onze créateurs de Niaréla ont ouvert le bal le vendredi contre le CR Behlouzdad d’Algérie en tour préliminaire de la Coupe de la Caf. C’est sur le score 1 but partout que s’est soldée cette rencontre.











Les deux représentants en Ligue des champions n’ont pu faire mieux. Le Stade malien de Bamako a été accroché à domicile par Williams ville AC de Côte d’Ivoire (1-1). C’est ce même score qui sanctionné la rencontre entre l’AS Réal de Bamako et le représentant nigérian.



Le Djoliba, bénéficiant du forfait de l’équipe libérienne, est qualifié pour le tour suivant.







Drissa Coulibaly



—————————————-







FOOTBALL : Le tournoi Conor finit en queue de poisson







Mis en place depuis la mi-janvier par la Fifa, le Comité de normalisation du football malien (Conor) a décidé de mettre en jeu une coupe entre les 4 représentants aux compétitions africaines des clubs.







Ce tournoi a regroupé le Stade malien de Bamako, l’AS Réal, les Onze créateurs de Niaréla et le Djoliba AC et avait pour but de mettre en jambe les joueurs avant les compétitions. Le dernier match du tournoi opposant le stade malien de Bamako aux Djoliba AC s’est terminé en queue de poisson. Et pourtant tout avait bien commencé jusqu’à la 71e minute quand Issiaka Samaké́ le latéral droit du Stade malien a écopé d’un 2e carton jaune synonyme du rouge. Il est expulsé mais le joueur a voulu s’en prendre à l’arbitre, une action suivie par ses nombreux supporters qui ont commencé à jeter les projecteurs et autres.







A ce moment de la rencontre le score était un but partout. Le désordre s’est installé et les forces de l’ordre ont fait l’usage des gaz lacrymogènes.



Voici le classement



1er AS Réal (5points, 3 matches joués)



2e Stade malien de Bamako (4 points, 2 matches joués)



3e Djoliba AC (2 points, 2 matches joués)



4e Onze créateurs (1 point, 3 matches joués)



Drissa Coulibaly