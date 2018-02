Initiatives politiques de renforcement systèmes judiciaires Mali - abamako.com

OBTENIR JUSTICE DANS UN CLIMAT D'INSÉCURITÉ - INITIATIVES POLITIQUES DE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES COUTUMIERS ET D'ATTÉNUATION DES CONFLITS DANS LE CENTRE DU MALI

L’insécurité dans le centre du Mali s’intensifie alors que les groupes armés radicaux luttent contre l’armée malienne et ses alliés internationaux afin de contrôler le territoire. Nichée derrière le conflit armé en cours, la région centrale de Mopti est également minée par les litiges fonciers et les droits contestés relatifs aux sites de pâturage et d’abreuvement.



La communauté internationale sous-estime la possibilité que ces litiges viennent alimenter le conflit plus généralisé et n’a par conséquent pas inscrit la médiation de ces conflits à l’ordre de ses priorités. Pourtant, comme le montre la présente note de politique, les litiges locaux relatifs aux ressources ne sont pas de simples affaires personnelles mais plutôt des facteurs déstabilisants pour des communautés entières. Ces griefs devraient par conséquent tenir une place plus importante en matière de résolution de la dynamique des conflits dans le centre du Mali.



Il est possible de réaliser cet objectif par le biais du renforcement des systèmes de justice coutumiers qui sont la principale, voire la seule, forme de justice accessible à la plupart des Maliens. Ces systèmes pourraient faire fgure de point d’entrée dans l’atténuation de ces conflits en cours grâce à leur capacité de médiation des conflits locaux.



La présente note de politique formule des recommandations pour redynamiser ces systèmes de justice qui pourraient contribuer efficacement à la diminution de la violence et au renforcement de la bonne gouvernance dans la région.



Pour la version anglaise de cette note de politique 'Policy initiatives to strengthen customary justice in Mali' cliquez ici.