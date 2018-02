Fleuve Niger au Mali : "Enfant, je m’y baignais, c’est devenu une décharge" - abamako.com

Publié le mercredi 14 fevrier 2018 | France 24

© AFP par CHRISTOPHE PETIT TESSON

Dans les rues de Bamako, au Mali, les déchets s’entassent. Les rives du fleuve Niger sont particulièrement touchées, polluées par des matières organiques, des plastiques et des métaux en décomposition. Notre Observateur a filmé les décharges sauvages pour dénoncer la passivité des autorités.



La capitale malienne compte plus de deux millions d’habitants et connaît comme beaucoup de grandes métropoles africaines un problème de gestion des déchets. On y trouverait une quarantaine de décharges improvisées, à ciel ouvert, où diverses ordures s’accumulent et viennent polluer l’air, l’eau et les sols. En 2008, Forbes la classait 16e ville la plus sale au monde.



Omar Sissoko, 21 ans, est étudiant en histoire et archéologie à Bamako. Inspiré par l’initiative de notre Observatrice Fatoumata Chérif en Guinée, il a filmé les décharges sauvages de Bamako et envoyé ses vidéos à notre rédaction.



"La couleur de l’eau change quand elle entre en contact avec les déchets"