Publié le mercredi 14 fevrier 2018

Le Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta a fait part, mardi soir à Bamako, de ses sincères remerciements au Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la formation au Maroc de 500 imams maliens.



“Je remercie très sincèrement SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative très heureuse de former au Maroc 500 imams”, a dit le Chef d’Etat malien lors d’une audience accordée, au Palais présidentiel à Bamako, à un groupe de 300 imams maliens qui viennent d’ achever leur formation à l’institut Mohammed VI de formation des imams, des morchidines et morchidates.



“Les jeunes qui ont été sélectionnés ont reçu au Maroc une formation multidimensionnelle et pourront ainsi, à leur tour, former des imam maliens”, s’est réjoui le Président Keïta, lors de cette audience retransmise par la Télévision malienne.



En mettant en exergue l’initiative louable du Roi Mohammed VI, le Président malien a fait part de son souhait de pouvoir “injecter” dans les circuits religieux maliens “des experts capables de dire la vérité du rite malékite”.



Outre les 300 imams reçus par le chef de l’Etat malien, 200 autres se trouvent actuellement au Maroc pour le perfectionnement de leur formation, et ce en application des termes de la convention de coopération signée entre les deux pays en 2013.

