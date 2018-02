Mali: Dahirou Dembélé, ancien chef d’état-major pendant la transition, nommé Inspecteur général des Armées et services (conseil) - abamako.com

News Société Article Société Mali: Dahirou Dembélé, ancien chef d’état-major pendant la transition, nommé Inspecteur général des Armées et services (conseil) Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Alerte Info

Activités de l’armée: Le chef d`état-major des armées,Ibrahim Dahirou Dembélé en mission à Gao

L’ex-chef d’état-major général des Armées pendant la transition en 2012 au Mali, Ibrahim Dahirou Démbélé, a été nommé mercredi, Inspecteur général des Armées et services, à l’issue d’un conseil des ministres.



"Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes: au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Général de Brigade Ibrahim Dahirou Dembélé de l’Armée de Terre (nommé) Inspecteur Général des Armées et Services", lit-on dans le document.



Fin janvier, la chambre d’accusation de la Cour d'appel de Bamako a accordé la levée du contrôle judiciaire de Ibrahim Dahirou Dembélé, qui était placé sous contrôle judiciaire dans le cade de l’enquête sur les 21 bérets rouges disparus, lors de la transition.



La chambre d’accusation a rejeté la demande de mise en liberté conditionnelle de Amadou Haya Sanogo et d’autres codétenus. Le général Sanogo et ses 16 coaccusés sont poursuivis pour "enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat" de 21 militaires bérets rouges, lors du coup d'Etat en mars 2012.







