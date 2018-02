Nord Mali: plus de 20 "terroristes tués ou capturés" lors d’une opération dans la région de Kidal (Armée française) - abamako.com

Nord Mali: plus de 20 "terroristes tués ou capturés" lors d'une opération dans la région de Kidal (Armée française) Publié le jeudi 15 fevrier 2018

© AFP par DR

Affrontement entre l`armée française et les islamistes à Gao

Lundi 11 février 2013. Mali.Gao Tweet

Une vingtaine de "terroristes ont tués ou capturés, trois véhicules détruits, des armements récupérés et des documents saisis", lors d’une opération de la Barkhane, dans la région de Kidal, au Nord-est du Mali, a annoncé mercredi, le chef d’état-major des Armées françaises, dans un communiqué.



Dans la nuit de mardi à mercredi, "les forces françaises engagées au Sahel ont mené une opération sur trois objectifs de groupes armés terroristes, au nord-est du Mali, a indiqué le chef d’état-major, évoquant "une vingtaine de terroristes tués ou capturés, 3 véhicules détruits, des armements récupérés et des documents saisis".



Selon le chef d’état-major des armées françaises, l’opération a débuté par des "frappes aériennes simultanées" sur les objectifs, suivies d’assauts héliportés appuyés par des hélicoptères "Tigre" et conclues par un "engagement au sol".



L’armée malienne a annoncé la mort de Malick Ag Wanasnat, un ex-colonel, devenu un allié de Iyad Ag Ghaly, chef d’un groupe terroriste, lors de cette opération, dans une note.



Le Nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés pour certains à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013, d’une intervention militaire internationale, qui se poursuit actuellement.



Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes et étrangères, malgré la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix censé isoler définitivement ces djihadistes, dont l’application accumule les retards.







SAS