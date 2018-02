Présidentielle du 29 juillet 2018 : Le ministre Koïta précise que le gouvernement créera les conditions pour la tenue des élections à date - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle du 29 juillet 2018 : Le ministre Koïta précise que le gouvernement créera les conditions pour la tenue des élections à date Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par Momo

Visite de terrain du ministre Amadou Koïta

Bamako, le 28 juillet 2016 Le Ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne Amadou Koïta a rendu une visite de courtoisie aux structures relevant de son département. Tweet

Hier, mercredi 14 février 2018, le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, porte parole du gouvernement était face à la presse au Centre d’information gouvernementale du Mali (CIGMA) sis à Hamdallaye ACI 2000 pour faire le traditionnel compte rendu du conseil des ministres. Selon le ministre Koïta, le conseil des ministres a adopté trois projets de loi qui sont entre autres : le projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière d’infrastructures routières, le projet de texte régissant les Chambres de Métier du Mali et le projet de loi portant modification de la Loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière. S’agissant des élections présidentielles prévues le 29 juillet 2018, le ministre Koïta a fait savoir que le gouvernement créera toutes les conditions pour que les élections présidentielles transparentes et crédibles se tiennent à cette date.



Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta a fait savoir que sur le rapport du ministre des Infrastructures et de l’Equipement, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière d’infrastructures routières. L’adoption du présent projet de décret, dit-il, permettra aux collectivités territoriales de mener à bien les actions de développement dans le domaine de la gestion des infrastructures routières. Sur le rapport du ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Koïta a souligné que le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte régissant les Chambres de Métier du Mali. « Les chambres de métiers jouent un rôle extrêmement important dans le développement de notre pays », a-t-il dit. Aux dires du ministre, le texte participe de l’harmonisation du cadre législatif et règlementaire national avec celui de l’espace communautaire en matière de promotion du secteur de l’artisanat. Sur le rapport du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, le porte parole du gouvernement a indiqué que le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi portant modification de la Loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière. Au cours de ce point de presse, le ministre a mis l’accent sur la prolifération des agences immobilières tout en faisant savoir qu’un désordre règne dans ce secteur. A l’en croire, ce texte permettra non seulement aux agences immobilières de souscrire à l’assurance, mais aussi, faire de ce secteur, un des moteurs de développement du Mali. Par ailleurs il a mis l’accent sur les activités menées par le gouvernement tout récemment. « Il y a tout juste quelques jours, le Premier ministre était à Mopti pour s’enquérir des dispositifs militaires qui ont été mis en place afin de sécuriser et de protéger les Maliens. Le Premier ministre a informé les forces vives de Mopti que toutes les écoles communautaires seront des écoles publiques. Le premier ministre a fait une autre annonce importante qui est la tenue des élections présidentielles conformément au délai constitutionnel. La date qui a été annoncée est le 29 juillet 2018 et toutes les conditions seront réunies pour que les élections présidentielles se tiennent à cette date. Et des élections crédibles, transparentes et régulières », a souligné le conférencier. A ses dires, le président IBK entamera ce jeudi 15 février 2018, une visite à Koutiala pour procéder à l’inauguration de certaines infrastructures et s’enquérir des préoccupations de la population. Le ministre dit avoir procédé le week-end dernier, la pose de la première pierre de la Maison des jeunes de Nioro. Il n’a pas occulté la mise sur pied du train voyageur. En réponse aux questions des journalistes, le ministre Koïta a insisté sur la tenue des élections présidentielles crédibles à date afin de renforcer la démocratie malienne.







Aguibou Sogodogo