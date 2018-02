Compétitions africaines des clubs : Week-end noir pour les clubs maliens - abamako.com

News Sport Article Sport Compétitions africaines des clubs : Week-end noir pour les clubs maliens Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Soleil Hebdo

Trios matchs nuls identiques d’un but partout. C’est le résultat des trois clubs maliens qui ont joué le week-end dernier à Bamako. Des résultats qui diminuent les chances de qualification de nos représentants.



En Coupe CAF, les Onze Créateurs et CR Belouizdada d’Algérie se sont neutralisés sur le score nul d’un (1-1) but partout. Cheickna Samaké a ouvert le score à la 43è mn sur penalty avant que Youcef Bechou n’égalise à la 62è mn sur un coup-franc direct pour les Algériens. Le Dioliba AC, qui est l’autre représentant dans cette coupe de la confédération africaine, a eu son ticket pour le second tour grâce au forfait des Libériens d’Elwa United.



En Ligue des champions, le Stade Malien a raté le coche en se faisant rattraper dans les ultimes minutes du temps additionnel (90+3) par Kridioula Trésor, entré en cours de jeu en 2e mi-temps pour Williamville AC (wac) de la Côte d’Ivoire. N’Tji Amadou Samaké avait ouvert le score à la 17è mn sur penalty pour les Blancs de Bamako.



Tout comme les Créateurs et le Stade Malien de Bamako, l’AS REAL de Bamako s’est aussi fait surprendre par les Nigérians de Montain Offre Rire and Miracles FC (MF) dès la 15è mn par Nojeem Akuyemi. Les Scorpions vont réagir à la 17è mn par Mohamed Camara sur un corner. Malgré la belle tenue des Réalistes le score restera inchangé, un but partout (1-1).



Très mauvaise affaire pour les clubs maliens, aucune victoire en 3 matches, seul le Djoliba AC s’est qualifié pour le second tour, suite au forfait de son adversaire ELWA UNITED du Liberia. Les matchs retour sont prévus pour les 20 et 21 février 2018.



Rappelons que les clubs maliens sont tous en manque de compétition. C’est pourquoi rester derrière et attendre son heure pour placer des contres serait une bonne solution. Aussi, ils doivent travailler beaucoup les situations standards (les balles arrêtées, coup-francs, corners, et les penaltys). Les chances de nos clubs sont très minimes. Mais avec beaucoup de réussite, une ou 2 équipes pourraient se qualifier pour le tour suivant.







Ousmane Traoré dit Man