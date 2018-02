Régularisation de la situation foncière en commune VI : Baba Sanou aussi… - abamako.com

L’ex-chargé domanial de la Commune VI, Baba Sanou, est un personnage très singulier. Au lieu de rendre compte de l’évolution de l’audit du dossier de recasement de Sénou dont sa responsabilité n’est plus à démontrer, à travers la désignation de son beau-fils comme géomètre de la mairie, Baba Sanou trouve judicieux de dénoncer la démarche du Maire Alou Coulibaly contre la spéculation foncière. Quelle incongruité !



Pour l’honneur et le bonheur de la population, l’ex-chargé domanial de la Commune VI, Baba Sanou, devrait se mettre un peu à l’écart de la gestion du dossier de recasement des déguerpis de Sénou et des inondés de Missabougou et Yirimadio.



Conseiller communal pendant une vingtaine d’années, Baba Sanou a peu d’expertise à vendre en matière de bonne gouvernance. Ce candidat malheureux du parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali en Commune VI du district de Bamako, Baba Sanou, qui a du mal à digérer sa cuisante défaite au scrutin communal du 20 novembre 2016, s’est lancé dans une entreprise de déstabilisation de la commune.



En effet, depuis l’installation du Maire de la commune VI et l’élection de ses adjoints, après avoir échoué dans ses tentatives de devenir 2ème adjoint au Maire, chargé des questions domaniales, Baba Sanou, préoccupé par la défense de ses intérêts personnels, tente désespérément de rallier à sa cause des conseillers municipaux dans le seul but de détourner l’actuelle équipe de sa noble mission de s’occuper des préoccupations des populations.



De l’intimidation aux menaces en passant par toutes sortes d’actions indignes de responsable de son rang, ce vieux politicard, d’une race en voie de disparition, à la mairie depuis 20 ans, n’est prêt pour personne à s’inscrire dans une dynamique collective pour le développement de sa commune.



Dans ses manœuvres, il a réussi à rallier une poignée de conseillers, au nombre 7 sur 45, à sa cause, et le gouverneur du district de Bamako qui a ordonné la suspension du Maire Alou Coulibaly. Après avoir colporté des mensonges éhontés au gouverneur dans le seul et unique but de nuire au Maire, il s’est couvert de son manteau de membre du parti au pouvoir pour donner des instructions au gouverneur. Malheureusement, cette madame, dont le parcours et le professionnalisme constituaient un rempart contre l’influence des oiseaux de mauvais augure, du genre Baba Sanou, est tombée dans le piège.



Dans une sortie médiatique spontanée sur une radio chez un journaliste déjà acquis à sa cause, le très éphémère maire de la commune VI en 1998, puisqu’il a été radié au bout de 8 mois de fonction, pour des faits qu’il sait, Baba Sanou, a tenté de convaincre l’opinion d’un manque de programme de développement économique et social, d’une supposée gestion calamiteuse et de recrutements massifs à la mairie.



Toujours selon le candidat malheureux, le RPM n’aura pas été impliqué dans la gestion de la collectivité. Quel mensonge ! Tous les partis politiques ayant obtenu des conseillers ont décidé de se donner la main dans le cadre d’une plateforme pour gérer ensemble la commune. Baba Sanou a poussé le RPM à refuser cette honorable option contre l’avis de certains de ses collègues du même bord. Baba Sanou, trempé jusqu’au cou dans de nombreux scandales fonciers qui l’ont déféré parfois devant la justice, n’arrive pas à digérer sa mise à l’écart de la gestion foncière de la commune. L’homme a tout eu dans la spéculation foncière, son sport favori.



En 2013, lorsque notre éphémère maire était au zénith de son pouvoir, il a été question d’existence de 400 faux titres fonciers à Sénou dont sa responsabilité est grande. Le dossier des héritiers d’Abdoulaye Kéita, propriétaires du TF n°877 de 10 hectares vieux de 30 ans, en est un.



À Sénou, l’homme a installé des particuliers sur le site du recasement. Le ficher foncier de la mairie a été logé au domicile privé de Baba Sanou pendant plusieurs années et il a désigné son beau-fils comme géomètre de la mairie. Cette affaire est à la justice et Baba Sanou a déjà fait un bref séjour en prison pour des enquêtes supplémentaires.



Face à cette situation, Baba devrait se mettre un peu à l’écart. Toute réaction de sa part ne serait qu’une crise de jalousie, sans fondement, face aux très nombreuses réalisations en cours notamment celles relatives aux opérations d’assainissement, d’accès à l’eau potable et les réhabilitations des quartiers comme Sénou et Yirimadio. Toutes choses qui prouvent le dynamisme de la nouvelle équipe sous la direction éclairée du jeune Maire Alou Coulibaly.



Nous reviendrons sur l’évolution de l’audit du dossier de recasement de Sénou aux mains des autorités domaniales de Kati.



André Traoré