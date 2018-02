APR : 2ème conférence nationale prévue ce samedi - abamako.com

C’est en principe le 17 février que se tiendra la 2ème Conférence nationale du parti Alliance pour République (APR). Beaucoup de surprises sont attendues, selon les responsables du parti.



Créé en en mai 2013, l’APR poursuit sa progression sur la scène politique malienne. Il est parvenu à bousculer la hiérarchie en se hissant dans le peloton de tête des partis phares. Cette maturité, l’APR devrait le confirmer le 17 février prochain. Du moins c’est l’avis du premier responsable du parti Oumar Ibrahima Touré, pour qui, cette deuxième conférence nationale et celle de la confirmation de la grandeur et de l’implantation du parti. Ainsi, dit-il, il est attendu plus de 4 000 participants de l’intérieur et de l’extérieur. Ils devront procéder au toilettage des textes du parti, le remembrement du bureau exécutif national et formuler des recommandations pour les élections à venir.







Pour surprises, le président Touré annonce la participation à la cérémonie d’ouverture de plusieurs grandes figures de la politique malienne, notamment celles de l’opposition. Aussi, des fortes délégations des militants de Taoudéni, de Ménaka, de Kidal et de la diaspora devront prendre part aux travaux.



L’autre surprise tant attendue serait les conclusions des travaux, où la conférence devrait annoncer les couleurs ou non de la position du parti pour la présidentielle. C’est ce moment qui déterminera la ligne du parti et sa conduite sur l’échiquier politique national.



En attendant, le 17 février, la commission d’organisation est fin prête pour réussir cet événement important dans la vie du parti.



M. D