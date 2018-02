CFCT-Université de Ségou : Partenariat pour des formations adaptées aux besoins des collectivités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région CFCT-Université de Ségou : Partenariat pour des formations adaptées aux besoins des collectivités Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

Le Centre de formation des collectivités (CFCT) et l’Université de Ségou se concertent sur l’élaboration d’un plan triennal 2018-2020 et d’un plan d’action 2018 de leur convention de partenariat signée en 2017. Cela permettra à l’Université de Ségou de lancer dès le mois d’avril, un nouveau programme de master intitulé : développement local-gouvernance et décentralisation.



Le Centre de formation des collectivités (CFCT) et l’Université ont signé en novembre 2017 une convention de partenariat. Pour la mise en œuvre de ce partenariat, les deux structures organisent depuis mardi, un atelier de quatre jours pour élaborer un plan triennal 2018-2020 et un plan d’action 2018.







Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette convention permettra à l’Université de Ségou d’adapter son programme de formation aux besoins des collectivités. La convention vise, a expliqué le Pr. Assétou Founè Samaké Migan, à mettre en place un partenariat fécond sur les plans scientifique, socioéconomique, pédagogique, en lien avec les reformes politique et développement local sur fond de décentralisation.



“Dans cette optique, l’Université de Ségou, à travers la Faculté des sciences, vient de déposer auprès de mon département, une demande d’habilitation pour le démarrage, au mois d’avril 2018, relativement à un nouveau programme master intitulé : développement local-gouvernance et décentralisation. Mieux, la Faculté a structuré ledit programme master autour des préoccupations des collectivités territoriales, suite à des missions de terrain à Konobougou, Barouéli, Bla, Markala, dans la Commune de Ségou, à Bamako, etc.”, a poursuivi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a affirmé que le programme a été déjà validé par son département et collaboration avec celui des Collectivité territoriale.



“D’autres masters souhaités par les collectivités territoriales, en l’occurrence le master en système d’information géographique, en gestion de terroirs, en sociologie politique, en sociologie du développement, sont attendus au niveau de la Faculté des sciences”, a informé Pr. Assétou Founè Samaké Migan.



Pour le ministre des Collectivités territoriales, le plan triennal 2018-2020 et le plan d’action 2018 et son budget, attendus de cet atelier, permettront de diligenter l’opérationnalisation de l’accord de partenariat entre le CFCT et l’Université de Ségou.



“Sans aucune fausse modestie, nous pouvons tous afficher aujourd’hui une certaine fierté pour la tenue de ce premier atelier entre les deux structures. Cela symbolise une volonté de partenariat national renforcé autour des préoccupations pédagogiques et des outils liés à la formation du personnel des collectivités territoriales d’une part, et d’autre part, la formation des étudiants de l’Université de Ségou”, a soutenu le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa.



Selon, lui, cette convention cadre parfaitement avec la politique de formation du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita.



Maliki Diallo