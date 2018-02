MINES : Découverte d’un site d’orpaillage à Tessit - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région MINES : Découverte d’un site d’orpaillage à Tessit Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

Un site d’orpaillage a été découvert, il y a trois jours à 7 km de Keygouroutande dans la Commune de Tessit, région de Gao. C’est une première dans la localité. Les populations affluent vers ce site et l’exploitation s’effectue à l’aide de bidons d’eau transportés à partir du village proche du site, puisqu’une pénurie d’eau sévit dans la zone. Selon des sources locales, les populations songent déjà à avoir une société d’exploitation afin de mieux bénéficier des retombées de cet or.



TERRORISME : Dix jihadistes présumés tués







Au moins 10 jihadistes présumés ont été tués lors d’une opération aérienne de la force française Barkhane mercredi dans le Nord-est du Mali, à proximité de la frontière algérienne, a-t-on appris de sources militaires locale et étrangère au Mali.



“Les forces françaises ont mené mercredi au moins un raid près de Tinzaouatène, à la frontière algérienne, contre les terroristes. Il y a eu au moins dix morts et deux véhicules détruits”, a affirmé à l’AFP une source militaire malienne en poste dans le nord-est du pays. “Depuis quelques jours”, les forces françaises “menaient des opérations dans cette zone”, a ajouté cette source.



YOUWAROU : Marche des élèves pour demander le retour des enseignants dans les classes



Les élèves ont marché mardi dans les rues de la ville pour demander le retour des enseignants dans les classes. Selon eux, 90 % des enseignants du cercle n’ont pas repris service depuis la fin des congés de fin d’année et de nombreuses salles de classe sont fermées. Quant aux enseignants, certains affirment que la ville est devenue la cible des terroristes et que leur sécurité n’est plus garantie.



KOUTIALA : Le président IBK attendu aujourd’hui à dans la localité



Le président de la République est attendu aujourd’hui jeudi à Koutiala. Ibrahim Boubacar Kéita procédera à la pose de la première pierre d’un hôpital de 2e référence dont le coût est estimé à 14 milliards de F CFA. Le lancement d’un projet de pistes rurales d’une valeur de 45 milliards de F CFA pour les régions de Sikasso et Koulikoro, ainsi que l’inauguration d’un pont et d’un système d’adduction d’eau potable sont également prévus. Cette deuxième visite d’IBK à Koutiala va durer deux jours.



BAMBA : Campagne de vaccination de péripneumonie contagieuse bovine



Une campagne de vaccination de péripneumonie contagieuse bovine a débuté mardi dans la Commune de Bamba, cercle de Bourem. L’opération concerne les bovins et les petits ruminants. Cette vaccination, financée par le CICR, est exécutée par le service vétérinaire local. Elle devrait contribuer à lutter contre la peste de petits ruminants.



RELIGION : Les chrétiens catholiques ont commencé le carême hier



C’est parti pour 40 jours de jeûne, d’abstinence et de prière chez les chrétiens catholiques à l’occasion du carême. Les fidèles devront diminuer leurs recettes journalières et donner le reste à l’aumône tous les jours, exceptés les dimanches.



Hier mercredi, premier jour du carême, est appelé mercredi des cendres. Cela signifie pour eux “que tu es né poussière et tu retournes poussière”. Pour les responsables de la Cathédrale de Bamako, l’effort du jeûne chez les chrétiens, c’est l’écoute des uns et des autres, créer un climat de dialogue dans la famille et dans le service avec les collaborateurs.