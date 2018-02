Présidentielle 2018 : L’APR tiendra sa 2ème conférence nationale le 17 février prochain - abamako.com

Présidentielle 2018 : L'APR tiendra sa 2ème conférence nationale le 17 février prochain Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Le Républicain

L’élection présidentielle est prévue le 29 juillet 2018. A quelques mois du scrutin, les partis politiques affûtent leurs armes. C’est ainsi que l’Alliance pour République (APR) crée en mai 2013 tiendra sa 2ème conférence nationale le samedi 17 février 2018 au Palais de la culture Amadou Hampâté Ba de Bamako. Selon les responsables du parti, dirigé par Oumar Ibrahim Touré, cette deuxième conférence nationale sera celle de la confirmation de la grandeur et de l’implantation du parti. A les en croire, plus de 4 000 participants de l’intérieur et de l’extérieur prendront part à l’événement. Ils devront procéder au toilettage des textes du parti, le remembrement du bureau exécutif national et formuler des recommandations pour les élections à venir. En outre, les responsables du parti annoncent la participation à la cérémonie d’ouverture de plusieurs grandes figures de la politique malienne, notamment celles de l’opposition. Aussi, des fortes délégations des militants de Taoudéni, de Ménaka, de Kidal et de la diaspora devront prendre part aux travaux. Selon certains militants, la position du parti pour la présidentielle sera aussi annoncer. En attendant, la commission d’organisation de la 2ème conférence nationale est au four et au moulin pour la réussite de cet événement important dans la vie du parti.



A.S