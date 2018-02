Indemnité de réquisition et frais de recyclage de la promotion 2015-2016 de l’IFM de Nara : L’Ex Econome, Adama Coulibaly, a détourné 4 247 000 F CFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Indemnité de réquisition et frais de recyclage de la promotion 2015-2016 de l’IFM de Nara : L’Ex Econome, Adama Coulibaly, a détourné 4 247 000 F CFA Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Le Pays

Tweet

La 10ème promotion de l’Institut de Formation des Maitres (IFM) de Nara n’a jusqu’à présent pas bénéficié ni ses frais de recyclage ni ses réquisitions de l’année scolaire 2015-2016. Ce retard serait dû au fait que l’ex économe dudit institut, Adama Coulibaly aurait détourné plus de 4 millions de Francs qui devraient servir au paiement des droits des élèves-maitres. Malgré la plainte et plusieurs autres actions des victimes, c’est le statuquo.



En effet, d’après ce qui nous est revenu, le paiement des indemnités de réquisition et les frais de recyclage des élèves-maitres de la 10ème promotion,2015-2016 qui devraient être payés en fin 2016, n’a jusqu’à présent pas été fait. Les victimes accusent l’Econome sortant, Adama Coulibaly d’avoir détourné plus de 4 millions de francs répartis ainsi : 2 millions pour les réquisitions de toute la promotion 2015-2016 et 2 247 000 F pour les frais de recyclage de 107 élèves- maitres qui étaient en stage de responsabilité.



Aux dires de notre source, impatients du paiement de leurs droits par Adama Coulibaly, les élèves-maitres ont observé une grève illimitée en octobre 2016 mais ils n’ont pas eu de suite favorable. Pis, l’ex Econome aurait disparu avec les frais de transport de toute la promotion 2015-2016 au moment où certains réclamaient les frais de recyclage. « Le hic est que les frais de transport, l’Econome a disparu avec les sous », nous informe notre source.



Selon les victimes, suite à leur pression sur l’administration, elle aurait promis de payer les frais de recyclage à leur retour à Nara après le stage de responsabilité. On nous indique aussi que, de retour à Nara, les 107 élèves-maitres concernés ont été surpris de constater que l’Econome sortant Adama Coulibaly n’avait laissé aucune somme pour le paiement des frais de recyclage à son successeur.



Donc c’est après ce comportement insupportable de l’Econome sortant que le préfet de Nara est entré dans la danse sur demande des victimes, la 10ème promotion de l’IFM de Nara. Notre source nous apprend que face à la pression de la préfecture et des élèves-maitres, l’Econome fautif a essayé de se défendre mais sans pour autant convaincre. Il aurait donné trois versions différentes.



La première, il argumentait que l’argent se trouvait dans les académies d’affectation des élèves-maîtres ; la deuxième, il avance que les documents de paiement ont été abîmés par la pluie ; la troisième et la dernière, il aurait présenté des documents falsifiés attestant que les élèves-maîtres ont été mis dans leurs droits avec des fausses signatures à l’appui. Selon une source proche des élèves-maitres, aucune de ces trois versions avancées par l’ex Econome Adama Coulibaly n’est vraie. Pis, dans la fausse liste qu’il a établie avec des fausses signatures pour se justifier, figurent les noms des élèves-maitres ( Amadou Thiandé Traoré et Robert Dembélé) qui ont déjà abandonné l’IFM. Quatre autres ( Abou Diarra, Soumaila Traoré ,Moussa Baba Coulibaly et Lassina Diallo) étaient devenus policiers au moment des faits.



Furieux contre l’élaboration dudit faux document par Adama Couliblay, les élèves-maitres ont porté plainte contre lui pour’’ faux et usage de faux ‘’.



« Quand les élèves-maitres ont porté plainte, le juge de Nara a, à son tour, transmis les dossiers à la gendarmerie de Nara pour enquêter et situer les responsabilités », nous apprend notre source. La même source précise que les enquêtes de la gendarmerie de Nara ont été bloquées au niveau l’administration de l’IFM.



D’après notre information, les victimes ont été réussies à la direction nationale de l’enseignement normal depuis le 04 juillet 2017 et les responsables auraient promis de faire les réclamations au niveau de l’administration de l’IFM de Nara.



Malheureusement, jusqu’à présent, ces pauvres élèves-maitres passent le clair de leurs temps à réclamer leurs droits sans suite favorable. Quant à l’accusé, il continue son boulot sans crainte au lycée Bla.



Boureima Guindo