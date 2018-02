Lafiabougou : Le Groupe scolaire Dianguina Coulibaly équipé par Atef Omaïs - abamako.com

Lafiabougou : Le Groupe scolaire Dianguina Coulibaly équipé par Atef Omaïs Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le don porte sur la rénovation de cinq salles de classes et la construction de 8 toilettes et un forage. La cérémonie s’est déroulée ce 13 février dans l’enceinte de l’établissement.



Selon Boubacar Sidibé, directeur du Groupe scolaire Dianguina Coulibaly, ce don est une bouffée d’oxygène pour les élèves et les habitants de ce secteur de Lafiabougou. A en croire la directrice de la Fondation, “cette œuvre est une belle occasion de partager notre volonté d’accompagner les autorités nationales afin qu’elles bénéficient d’un système éducatif de qualité et performant”.



Ce projet, d’un coût global de 27,5 millions de F CFA, a été entièrement financé par la Fondation Atef Omaïs et ses partenaires SN Sotici et l’hôtel Tiama. Il vise l’amélioration des conditions d’études des 1761 élèves et un cadre de travail convivial pour les enseignants et les directeurs.



La présence de la Fondation Atef Omaïs au Mali est également liée à la participation de la SN Sotici au 19e congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau. Le besoin en eau est important au Mali, notamment dans les ménages, les structures scolaires et sanitaires du pays.



La Fondation a jugé nécessaire d’offrir au Groupe scolaire Dianguina Coulibaly et aux ménages environnants un forage d’une valeur de 6,7 millions de F CFA. A travers cette donation, la Fondation Atef Omaïs souhaite augmenter les taux de scolarisation de la jeune fille mais aussi soulager les ménages en leur offrant un accès à l’eau potable.



Moriba Camara