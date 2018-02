Journée mondiale de la radio : Les journalistes sportifs à l’honneur - abamako.com

Journée mondiale de la radio : Les journalistes sportifs à l'honneur Publié le jeudi 15 fevrier 2018

La Journée internationale de la radio a été célébrée le 13 février à la Maison de la presse par l’ensemble des hommes de médias. Le thème choisi la radio et le sport pour mettre en exergue les journalistes sportifs au niveau de la radio.



Le Mali à l’instar des autres pays a fêté mardi la Journée mondiale de la radio. Etaient présents à cette cérémonie le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, le ministre des Sports, Jean-Claude Sidibé, et le président de la Maison de la presse, Dramane Aliou Koné.





Le thème cette année est la “radio et le sport”, une occasion pour rehausser le sport qui est un peu délaissé dans les programmes de la radio. “Après une enquête menée de Bamako et dans les régions, le constat est amer. Seules trois radios à Bamako possèdent dans leurs programmes des heures pour le sport. Il s’agit de Radio Mali, Klédu et Renouveau FM. Dans les régions, le sport est ignoré sur les radios”, a regretté Mamadou Gaoussou Diarra, le conférencier.



Il a invité les invités journalistes sportifs et les propriétaires de radio à donner une place importante au sport dans les radios et estimé que la radio joue un rôle important lors des crises. Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication a demandé aux journalistes sportifs d’être au cœur des informations et donner de vraies informations à la population sans être partiaux dans leurs propos.



Cette journée a été émaillée de remise des trophées à des journalistes sportifs qui ont tiré leur révérence comme Demba Coulibaly, Pierre Diakité et Karim Doumbia. Les animateurs sportifs comme Djibril Traoré, le duo Sy Souleymane Sy-Abdoul Razak Minta et Assa Soumaré ont reçu des distinctions. Des supporters aussi ont été honorés.



Moctar Dramane Koné, Stagiaire