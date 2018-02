Lutte antiterroriste : Malick Ag Wanasnat, un fidèle d’Iyad Ag Ghali abattu - abamako.com

Lutte antiterroriste : Malick Ag Wanasnat, un fidèle d'Iyad Ag Ghali abattu Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | Le Combat

© Autre presse par DR

Iyad Ag Ghaly

Selon des sources militaires, Barkhane a tué, hier mercredi 14 février 2018 plusieurs terroristes dont Malick Ag Wanasnat lors des raids dans le secteur de Tinzawaten.



La lutte antiterroriste au Mali semble être réactivée du côté des forces de l’opération Barkhane déployées par la France dans notre pays. Après une longue période dans l’inefficacité, comme en témoigne le carnage des soldats maliens par des djihadistes à Soumpy, sans soutien de la partie française, nous venons d’enregistrer le premier succès de Barkhane en 2018 dans sa lutte contre le terrorisme au Mali. En effet, selon des sources militaires, Barkhane a tué plusieurs terroristes lors des raids dans le Nord du Mali.



«Ce jour, 14 février 2018, Barkhane a mené des raids contre les terroristes dans le secteur de Tinzawaten au Nord du Mali. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Trois véhicules ont été détruits », informe la Direction des informations et des relations publiques des armées (DIRPA) sur son site officiel. Selon l’information, « parmi les criminels abattus, figure Malick Ag Wanasnat, un ex Colonel de l’Armée malienne. Malick Ag Wanasnat était un allié et un pilier d’Iyad Ag Ghali ».



Faut-il rappeler que Malick Ag Wanasnat avait fait défection en 2006, après avoir cassé et pillé le magasin d’armements de Ménaka, avant d’orchestrer les attaques en compagnie d’Assalat. «Il a participé à de nombreux autres actes criminels», note le Département de la Défense et des Anciens Combattants du Mali.



Oumar Diakité : LE COMBAT