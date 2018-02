Eaux et forêts : les travaux de Sotuba II lancés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Eaux et forêts : les travaux de Sotuba II lancés Publié le jeudi 15 fevrier 2018 | La lettre du Mali

Tweet

Le ministre de l’Energie et de l’Eau Malick Alhousseini a procédé le mercredi 7 février au lancement des travaux de dédoublement de la capacité de la Centrale hydroélectrique de Sotuba appelé Sotuba II. Un projet financé à hauteur de 24,309 milliards F CFA.











C’est dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’énergie et à l’eau potable 2017-2018, que le ministre de l’Energie et de l’Eau Malick Alhousseini a procédé au lancement des travaux du doublement de la capacité de la centrale hydro-électrique. Cette centrale de Sotuba qui, selon le ministre, consiste à relever le taux d’accès des populations à l’énergie.



Le ministre a montré toute sa satisfaction en lançant ces travaux qu’il estime comme un grand pas dans le besoin de l’énergie avant de s’acquitter du devoir de remercier au nom du gouvernement du Mali, les populations de la Commune VI du district de Bamako en général et de Missabougou en particulier, les autorités politiques, administratives, les notabilités, pour l’accueil chaleureux.



Selon, le ministre, le lancement des travaux de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba, dit travaux de Sotuba II, participe de la volonté des plus hautes autorités de notre pays de faire l’accès à l’énergie un point cardinal de l’action publique, mais démontre également la vitalité de la coopération sous régionale, dans le cadre de l’Union économique monétaire Ouest africaine (Uémoa), d’où tout l’intérêt du ministre de remercier tous les acteurs de ce projet et plus particulièrement le président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Kéita pour son engagement, aux résultats éloquents, d’un meilleur accès des populations notamment les couches les plus démunies, à l’énergie et à l’eau potable.



Selon Malick Alhousseini, le projet de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba, est le second volet du projet de construction d’un Centre national de conduite et du doublement de la capacité de la centrale de Sotuba, cofinancé par l’Etat du Mali et la Banque Ouest africaine de développement. « S’agissant du doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba, la réalisation de cet important projet va permettre d’accroitre la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba à travers l’installation de deux turbines de 3 MW chacune, soit une capacité additionnelle de 6 MW », a-t-il expliqué



En terme de productivité, le ministre Malick Alhousseini a noté qu’il est attendu de ce projet, une production annuelle de 82,04 Gigawatt-heures, « ce productible va permettre non seulement d’améliorer la qualité et la continuité du service public de l’électricité mais également d’accroitre la part de l’hydro-électrique dans le mix énergétique, au détriment de l’énergie thermique », a ajouté le ministre. Ce projet de Sotuba est financé à hauteur 24, 309 milliards F CFA.



A.Kodio