La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football

Cela fait un mois et deux jours que les membres du comité de normalisation de la fédération malienne de football ont été investi de leurs fonctions pour mettre fin à la crise imposée au football malien par le Djihadiste du football malien, Boubacar Baba Diarra et ses comparses. Mais hélas le bout du tunnel ne semble pas être pour demain.

Une certitude est claire si le comité de normalisation est aujourd’hui mis en place c’est parce qu’il y a eu une crise imposée par le Djihadiste du football malien et ses comparses. Face à la persistance de la crise, la FIFA a décidé la mise en place d’un comité de normalisation qui a pour mission de mettre fin aux différends problèmes au sein des clubs et des ligues. Mais hélas depuis un mois et deux jours l’espoir suscité par la mise en place du comité est entrain de s’effriter face au silence assourdissant de ces membres. En effet on ne sent aucun signe d’une recherche de solution des crises imposées par le natif de Koniakari aux ligues de Ségou, Kayes, Bamako, Mopti et au Mamahira de Kati. Le plus inquiétant c’est que depuis leur installation le 10 janvier dernier, aucune commission indépendante n’a été mise en place pour accompagner le comité de normalisation. C’est dire que ce sont les anciennes commissions créées par Baba Diarra qui sont mises à contribution par le CONOR. Ce qui est incompréhensible voire inadmissible car les responsables de ces anciennes commissions avaient pris position pour Baba Diarra et ses comparses alors qu’elles étaient censées être indépendantes. Face à l’inaction des membres pourtant salués et appréciés par les acteurs du football malien, des voix commencent à s’inquiéter si réellement ces membres ne sont pas en train de rouler pour ceux qui ont été hostiles à la mise en place du CONOR. Pour d’autres ces membres sont peut être dans une logique de prolongation de leur mandat qui prend fin le 30 Avril prochain à moins qu’ils ne roulent pour celui qui s’est autoproclamé président du comité exécutif de la fédération malienne de football le 9 octobre 2017 ou pour le Djihadiste du football malien.

Affaire à suivre…

Saïd