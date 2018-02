Fonds générés par le football Malien sous le joug du djihadiste du football Malien du 08 octobre 2013 au 08 octobre 2017 : Voici ces fonds volatilisés qu’on nous cache - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Fonds générés par le football Malien sous le joug du djihadiste du football Malien du 08 octobre 2013 au 08 octobre 2017 : Voici ces fonds volatilisés qu’on nous cache Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | La Mutation

© aBamako.com par FS

Remise des équipements aux finalistes des coupes du Mali de football 2016

La FEMAFOOT et son partenaire Orange Mali ont procédé le 12 Août 2016 à la remise des équipements aux finalistes des coupe du Mali de football 2016. Tweet

Publicité et Relation Publique(Presse) : 45 267 446 FCFA



Frais de réception et Banquet : 268 822 867 FCFA



Frais de missions : 287 813 109 FCFA



Transport de plis (courriers) : 6 901 200 FCFA



Détournement de fonds issus des panneaux publicitaires du match Mali-Algérie des éliminatoires de la CAN 2015 : 36.000.000 FCFA



Montant des surfacturations de l’électrification des terrains du Djoliba, du Stade Malien de Bamako, de l’AS Réal : 5.929.000 FCFA



Surfacturations des travaux de gazonnage des terrains de Baraouéli et de Mopti : 11.588.400 FCFA et une avance non justifiée de 6.615.000 FCFA



Surfacturation de la finition de construction du 3e étage : 3. 638.916 FCFA



Détournements de fonds avérés du CHAN 2014 : 14.700.000 FCFA



Cachet du match international amical Mali-Chine : 43.200.000 FCFA



Ce qu’on retiendra du passage du natif de Koniakari et non moins fameux Inspecteur Général de Police à la tête du comité exécutif de la fédération malienne de football de 2013 à 2017 c’est son mode opératoire à gaspiller les fonds autant générés sous son règne par le football malien. Nous nous referons au dernier rapport d’audit des comptes de l’exercice 2016 de la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Pour justifier les fonds générés par le football malien de 2013 à 2017, le Djihadiste du football malien dit qu’il a donné 14 500 000 FCFA comme primes à l’Equipe nationale, 28 250 000 FCFA à l’Equipe locale, 16 000 000 FCFA à l’Equipe féminine . Celui qui a coulé le football malien pendant quatre ans persiste dans ses mensonges grotesques jusqu’à dire qu’il a pris en charge le transport de l’Equipe nationale à hauteur de 3 801 000 FCFA. Or il est connu et avéré chez tous les avertis du sport malien que les primes des joueurs des équipes nationales sont payées par l’Etat à travers le ministère des sports. A titre de rappel, les équipes nationales aux différentes phases finales de la CAN et de la Coupe du Monde ont coûté au budget d’Etat près de 2. 734. 424. 400 de francs CFA sur l’exercice 2015. D’ailleurs les auditeurs n’ont pas été dupes et l’ont fait savoir que ces dépenses sont comptabilisées à tort car elles ont toujours incombé au ministère des sports en page 28. Mais le comble c’est lorsque celui qui a trahi le Djoliba qui lui a permis de devenir président du comité exécutif de la fédération malienne de football le 8 octobre 2013 dit dépenser en une année seulement 45 267 446 FCFA dans la communication, 268 822 867 FCFA dans les frais de réception et banquet c’est-à-dire des soirées festives ou coulent l’alcool et le sexe. Quant à ses frais de mission effectuée en une année, ils ont coûté 287 813 109 FCFA et le transport des plis (courriers) a coûté 6 901 200 FCFA. Au même moment les clubs et les ligues qui sont à l’origine de ces fonds générés ne reçoivent que des miettes. En plus de cela l’ancien président de la commission des litiges fonciers du district de Bamako s’est spécialisé dans la surfacturation et du détournement.



Il s’agit des surfacturations de l’électrification des terrains du Djoliba, du Stade Malien de Bamako, de l’AS Réal d’un montant de 5.929.000 FCFA ; du détournement de fonds pour un montant de 36.000.000 FCFA des panneaux publicitaires du match Mali-Algérie des éliminatoires de la CAN 2015 ; des surfacturations des travaux de gazonnage des terrains de Baraouéli et de Mopti pour un montant de 11.588.400 FCFA et une avance non justifiée de 6.615.000 FCFA ; de la surfacturation de la finition des travaux de construction du 3e étage pour un montant de 3. 638.916 FCFA ; des détournements de fonds avérés pour un montant de 14.700.000 FCFA lors du CHAN 2014 à travers des justifications inventées ; des incohérences entre les documents comptables de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2015 ; du contrat du match amical Mali-Chine d’un montant de 70.000 dollars soit 33.600.000 FCFA et 100.000 dollars soit 76.800.000 FCFA. Un autre montant enregistré dans le compte comptable « No 7061000017 : droit des matchs amicaux » est de 19.400.000 FCFA. Suivant le classement FIFA du Mali au moment du match, le cachet du match est de 160.000 dollars. Un contrat signé par le président de la FEMAFOOT d’un 70.000 dollars soit un écart de 90.000 dollars soit 43.200.000 FCFA reste introuvable.

A suivre…

Sadou Bocoum