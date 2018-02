15 agents du ministère de l’Economie Numérique et de la Communication décorés - abamako.com

15 agents du ministère de l'Economie Numérique et de la Communication décorés Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Infosept

«Cette décoration nous rassure quant à la volonté des plus hautes autorités de reconnaître le mérite et de récompenser tous ceux qui font de leur mieux pour donner de la visibilité aux activités du gouvernement».



Le directeur général de l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), Abdoulaye Traoré, fraîchement décoré chevalier de l’Ordre national, exprimait ainsi toute la reconnaissance des récipiendaires aux plus hautes autorités. Comme lui, 14 autres agents du département de l’Economie numérique et de la Communication ont été décorés. Cinq ont été faits Chevalier de l’Ordre national et 10 ont reçu la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille».



La cérémonie de décoration s’est déroulée dans les locaux du ministère de l’Economie numérique et de la Communication, sous la présidence du ministre Arouna Modibo Touré. C’était en présence du Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali, le général Amadou Sagafourou Guèye. Nombre de collaborateurs, amis et parents des récipiendaires étaient aussi de la fête pendant laquelle les maîtres mots ont été la dignité, l’excellence, le patriotisme, le dévouement, la loyauté… Autant de valeurs que toutes les nations ont, à un moment donné de leur histoire, ressenti la nécessité de mettre en exergue. C’est en cela que s’emploie, depuis l’indépendance, la Grande chancellerie par la remise de distinctions honorifiques à des hommes et femmes dévoués à la tâche pour l’essor du Mali.



«Il s’agit ici de montrer aux travailleurs du département, au Mali tout entier, les figures de la nouvelle vague d’agents émérites, ceux qui, par leur abnégation et leur professionnalisme, ont émergé du lot, attirant l’attention de leur hiérarchie et l’admiration des autorités de nomination», a expliqué le Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali. Le général Amadou Sagafourou Guèye a précisé que les qualités et le mérite de ces hommes et femmes ont été confirmés par leur hiérarchie et validés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, Grand maître des Ordres nationaux. «Vous incarnez désormais toutes les valeurs auxquelles les autres Maliens devraient se référer», a-t-il déclaré, s’adressant aux récipiendaires.



Avant de les invités à agir, avec l’éthique et la déontologie comme fil d’Ariane de toutes leurs activités futures. S’en suivra la séquence de remise des distinctions honorifiques aux bénéficiaires par le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, et le Grand chancelier lui-même. Sur les 5 personnes élevées au grade de Chevalier de l’Ordre national, il y avait 2 femmes. Elles étaient également 2 parmi les 10 récipiendaires de la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille».