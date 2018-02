Partenariat entre l’Université de Ségou et le CFCT: Le plan d’Action 2018 en cours d’élaboration - abamako.com

L’atelier sur la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l’Université de Ségou et le Centre de la formation des collectivités territoriales (CFCT) s’est tenu le mardi 13 février 2018 dans les locaux dudit centre.



L’ouverture des travaux était présidée par le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa. C’était en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Assétou Founè Samaké Migan, du maire de Kati, Yoro Oulèguem, du directeur général du CFCT, Mme Coulibaly Thérèse Nagnouma Samaké et du recteur de l’université de Ségou, Souleymane Kouyaté.



Cet atelier qui a duré quatre jours, entend élaborer un plan triennal 2018-2020 et un plan d’action 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l’Université de Ségou et le CFCT. Dans son allocution, le ministre des Collectivités territoriales précisera que l’objectif de cet atelier est d’examiner de manière pragmatique le processus de mise en œuvre de la convention de partenariat entre l’Université de Ségou et le CFCT. Signée en novembre dernier, cette convention vise à mettre en place un partenariat entre les deux structures sur les plans scientifique, socio-économique, pédagogique.



Par ailleurs, Alhassane Ag Hamed Moussa a noté que suite à l’adoption des nouveaux textes dans le cadre de la décentralisation, notamment le code des Collectivités territoriales, il est nécessaire de renforcer les capacités managériales des Collectivités territoriales à travers l’amélioration des ressources humaines et des outils pédagogiques dans les domaines de la décentralisation et du développement local. «Je suis d’ores et déjà convaincu que vous saurez tirer le meilleur profit de cette rencontre», s’est-il adressé aux participants avant de leur assurer du soutien et de l’accompagnement de son département.



Enfin, le ministre a remercié tous les partenaires, en particulier le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour leur appui et accompagnement dans le processus de la décentralisation. Quant au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a indiqué que cet atelier doit permettre d’identifier les pistes à explorer et les résultats à atteindre pour la consolidation du processus de décentralisation. «La décentralisation mérite d’être consolidée à travers l’établissement d’un tremplin entre la gouvernance locale et la formation.