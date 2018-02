Concertation des Maliens des Etats Unis : Sur proposition du CDR, une grande coalition démocratique en gestation pour l’alternance en 2018 - abamako.com

News Société Article Société Concertation des Maliens des Etats Unis : Sur proposition du CDR, une grande coalition démocratique en gestation pour l’alternance en 2018 Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Pays

Le week-end dernier, le Collectif pour la Défense de la République (CDR) des Etats Unis a organisé une grande concertation. Pour l’occasion, le mouvement avait rassemblé des forces, partis politiques et organisations de la société civile, autour du concept ‘’Alternance 2018’’.



La rencontre a eu lieu à New York et la mobilisation était de taille. Partis politiques et organisations de la société civile qui aspirent au changement se sont retrouvés dans le but d’instaurer un espace démocratique, d’échange et un climat de confiance entre les partis politiques et la société civile. « Nous nous sommes retrouvés afin d’unifier les forces vives, partis politiques et sociétés civiles qui aspirent au changement et qui s’inscrivent dans la dynamique de l’alternance en 2018 », nous confie Souleymane Koma, membre du CDR.







« Je vous informe que les partis et organisations de la société: URD, Yelema, RPDM, SADI, AMANY, l’association des Étudiants Maliens aux USA et le Haut conseil des Maliens des USA ont pris part à la rencontre. Au menu, les échanges ont porté sur comment sauver le Mali de cette crise politique? Après un débat démocratique et surtout très ouvert, est née l’idée de mettre une coalition démocratique pour le changement en 2018 qui rassemblera les partis et les organisations de la société civile qui s’inscrivent dans cette dynamique pour faire bloc au pouvoir actuel, dirigé par le président Ibrahim Boubacar Keita. », a ajouté monsieur Koma.



Ce week-end, une rencontre est prévue entre les membres des regroupements prêts à mettre cette nouvelle coalition sur pied. Ils définiront les jalons de la nouvelle aventure. « Le principe est validé par tous. Le week-end prochain, nous entrerons dans la phase active afin de réaliser notre mission à hauteur de souhait », conclut Monsieur Koma.



Kèlètigui Danioko