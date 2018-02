Visite du président de la République à Koutiala : Des infrastructures qui vont changer la vie des populations - abamako.com

Visite du président de la République à Koutiala : Des infrastructures qui vont changer la vie des populations Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | L'Essor

Visite du président IBK à Koutiala

Le chef de l’État, Ibrahim Boubacar Kéïta, a lancé le Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (PAAR) et posé la première pierre d’un hôpital de 2è référence à Koutiala. Il a également procédé à l’inauguration de la station de traitement et de pompage de Sincina



Ceux qui connaissent un tantinet le lien particulier entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta et le cercle de Koutiala ne seront certainement pas surpris par la forte mobilisation des populations à son accueil, hier, au premier jour de sa visite de 48 heures dans la localité. En effet, de mémoire de Koutialais, rarement mobilisation a été à la dimension de celle qui a été réservée, hier, à Ibrahim Boubacar Kéïta dans la capitale de l’or blanc. Tout le Miniankala a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de l’évènement. Une véritable déferlante.

En sus, le décor qu’affichait la ville illustrait, s’il en était besoin, le caractère agricole de la contrée : des calebasses remplies de coton par ci, des tracteurs fièrement alignés par là. Et un peu plus loin, il était loisible d’observer des femmes occupées dans leur commerce de produits agricoles et maraîchers.

Pour ce déplacement, le chef de l’Etat, natif de Koutiala, est à la tête d’une forte délégation comprenant, outre ses plus proches collaborateurs, plusieurs ministres, des députés, du président du Haut conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité et nombre de personnalités. Il a été accueilli par les autorités politiques, administratives et coutumières de la région de Sikasso et du cercle de Koutiala, en tête le gouverneur, Bougouzanga Coulibaly.

C’est aux environs de 13H30 mn que le président Kéïta est arrivé dans le quartier de Sogomougou, site retenu pour abriter deux importantes cérémonies : le lancement du Projet d’amélioration de l »accessibilité rurale (PAAR) et la pose de la première pierre de l’hôpital de 2è référence de Koutiala. Dans le but de faciliter l’acheminement des produits agricoles de l’intérieur du cercle de Koutiala vers le centre urbain de conditionnement et de consommation, et pour améliorer l’accès des services sociaux de base par les populations, le gouvernement et la Banque mondiale ont initié le PAAR pour aménager la piste rurale de Koutiala -Konséguela, Djedougou et Konina, d’une longueur de 97, 6 Km. D’un coût d’environ 886 millions de F CFA, les travaux de cette route dureront 7 mois. La piste dessert une population estimée à 33.028 habitants. Elle permettra aussi d’améliorer l’accès des 17 écoles, 6 centres de santé et 5 foires agricoles déjà existants. Ce sont quatre communes et 12 villages qui sont traversés par ce projet.

Souhaitant la bienvenue au chef de l’Etat, le président du Réseau des communicateurs traditionnels (RECOTRADE) de Koutiala, Adama Kouyaté, le chef de quartier de Sogomogou, Amadou Koné et le maire de la commune urbaine de Koutiala, Oumar B. Dembelé, ont, tour à tour, rendu hommage au chef de l’Etat pour les efforts accomplis depuis qu’il dirige le pays.

Les intervenants ont insisté sur la montée en puissance de l’armée malienne, la subvention des engrais, celle des tracteurs. Tous se sont réjouis des avancées enregistrées par la Compagnie malienne de développement du textile (CMDT). Toute chose, selon eux, qui a érigé le géant du coton, cette année, au rang de premier producteur en Afrique.

Dans son intervention, le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop, a indiqué que ce projet constituait la réalisation de la volonté ferme du chef de l’Etat de mettre à la disposition de nos compatriotes des infrastructures susceptibles d’avoir un impact positif sur leur vie. Elle a insisté sur l’entretien de l’ouvrage et sur le respect du délai contractuel.







UN HÔTIPAL DE 2È RÉFÉRENCE. L’autre temps fort de la cérémonie a concerné la pose de la première pierre de l’hôpital de 2è référence de Koutiala. En effet, le projet d’hôpital de Koutiala est un engagement du chef de l’Etat qui se justifie par l’importance de plus en plus considérable de cette ville carrefour et son niveau de démographie actuel.

La réalisation du nouvel hôpital permettra d’améliorer la prise en charge des populations de Koutiala, particulièrement celle des femmes et des enfants de moins de cinq ans, de réduire le nombre d’évacuations sanitaires de Koutiala vers les hôpitaux de Sikasso, Ségou voire Bamako. Les principaux impacts du futur hôpital ont trait à l’amélioration de l’accessibilité aux services des soins de santé de qualité et à une meilleure prise en charge des accidents sur les principaux axes routiers qui convergent vers Koutiala.

La nouvelle infrastructure aura une capacité de 250 lits extensible à 400. L’hôpital sera réalisé sur un terrain d’une superficie d’environ 14 ha. Le coût du projet est estimé à 12 milliards FCFA, financés par le budget d’Etat. Le démarrage effectif des travaux pourra intervenir aux environs du 15 juin 2018 pour une durée prévisionnelle de 24 mois.

Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Ousmane Sow, cet hôpital dont la réalisation traduit la volonté du chef de l’Etat de faire de la santé des Maliens un des axes prioritaires de son mandat, répond à l’appel des populations des 36 communes et des 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala. «La nouvelle infrastructure permettra de mieux répondre aux attentes en matière de soins de santé appropriés des 772 965 habitants que le nouvel hôpital de Koutiala va desservir», a-t-il fait observer.

Juste après cette intervention, le président de la République a remis les clés de 02 ambulances et de 42 ambulances motorisées, respectivement à l’hôpital de Sikasso et aux 42 CSCOM de Koutiala. C’est visiblement très heureux que le chef de l’Etat a posé la première pierre du nouvel hôpital, avant de donner, dans le même enthousiasme, le premier coup de lame du projet PAAR.

Dans l’interview qu’il a accordée à la presse, Ibrahim Boubacar Kéïta a exprimé sa satisfaction, ajoutant que c’est le début de la réalisation d’une espérance. Il a précisé qu’il s’agissait de deux domaines vitaux: l’accessibilité à nos zones, notamment rurales par des voies d’accès à hauteur de souhait et l’accès également à un centre de santé digne du 21è siècle. «Parce que, je le dis, il n’est pas question, qu’au motif que nous sommes un pays en développement, qu’au motif que les ressources sont rares que nous allions dans le médiocre. Un hôpital de dernière génération avec un plateau technique à hauteur de souhait, la promesse sera tenue ici», a assuré le chef de l’Etat. Il a ajouté que la route qui va être réalisée pour relier Koutiala à Konseguela, aura des bretelles qui permettront aux villages riverains de savoir qu’ils pourront désormais écouler leurs productions dans les conditions de viabilité qui ne sont pas aujourd’hui réunies.

Pour le président Kéïta, il ne sert à rien d’avoir un centre de santé à hauteur de souhait s’il n’est pas accessible ou s’il reste simplement accessible à ceux qui en ont les moyens. Notre projet, précise-t-il, est un projet holistique et intégré qui concerne l’ensemble de la population : l’hôpital et l’accès à l’hôpital.

«Je souhaite que ce qui est ici aujourd’hui en promesse soit réalisé dans de très bonnes conditions. Cerise sur le gâteau, j’ai appris que ce sont les architectes maliens qui ont fait la maquette. Le Mali a des cadres, des concepteurs, des enfants soucieux de sa place dans le monde. Ce qui sera fait ici nous reliera directement à ce siècle nouveau en termes de progrès, en termes de confort pour tous les usagers… La santé est un droit universel. C’est un souffle nouveau et quand je vois l’accueil qui nous a été fait ici aujourd’hui, je souhaite qu’Allah fasse en sorte que cela ne se démente pas, que ce qui a été dit se réalise effectivement… Le pays avance», a conclu Ibrahim Boubacar Kéïta.

Rappelons que la double cérémonie, riche en interventions, a été animée par l’artiste de renom Abdoulaye Diabaté. Dans l’après-midi, le chef de l’Etat a procédé à l’inauguration de la station de traitement et de pompage de Sincina. Nous y reviendrons dans nos prochaines parutions.

Envoyés spéciaux

Massa SIDIBé

Nouhoum SAMAKÉ