News Politique Article Politique Candidature au PASJ : Enfin, le déclic ! Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Zenith Bale

15ème Conférence Nationale de l`ADEMA PASJ

Après des mois d’incertitude, de conciliabule, de menace, de tohu-bohu, d’achat de conscience, le parti africain pour la solidarité et la justice aura son candidat en 2018. Ce déclic est intervenu ce mercredi 14 février 18 lors d’une réunion houleuse du comité exécutif du parti à Bamako-coura. Ce qui présage l’imminence d’un remaniement ministériel dans les heures à venir. Ou une prise de position responsable des cadres de l’Adéma Pasj dans le gouvernement comme en 2002.



L’ancien vice-président de l’Adéma Pasj et actuel président d’ASMA CFP et non moins Premier ministre a demandé aux partis membres de la convention de la majorité présidentielle de clarifier leur position avant fin mars.







Décidé à faire réélire le président sortant s’il se porte candidat, SBM est dans son droit le plus absolu. Car, à partir de ce moment doivent être concoctées les stratégies de campagne pour juillet. Et, il est en droit de former un gouvernement acquis à la cause du président.



Au vu de la situation actuelle du pays et au su de son résultat engrangé lors des dernières joutes électorales, le Pasj n’entend point rester en marge. Finalement, sans renier le bilan d’IBK, le Pasj veut assumer son rôle de parti politique, l’un des plus grands d’Afrique. C’est pourquoi, il a décidé de lancer la candidature interne pour en sortir un candidat consensuel. Celle ou celui qui en sortira gagnant sera le porte-étendard du parti de l’Abeille Solitaire. Par cet acte très courageux et salutaire, les abeilles prouvent qu’il y a encore du miel dans la ruche. Et que les abeilles sont prêtent à reconquérir le pouvoir qu’elles ont perdu depuis 2002. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour faire renaître la confiance perdue entre elles et le peuple. Ce qui est sûr, tout indique que le parti n’ira pas en rang serré. De nombreux cadres vont opter pour d’autres cieux, officiellement et officieusement.



Qu’à cela ne tienne, en décidant de briguer déjà la magistrature suprême, l’Adéma crée le doute dans la tête du président IBK qui a presque perdu tous ses alliés capables de le soutenir pour faire face à l’Urd, aux Fare, à Adp Maliba, etc., et à une société civile de plus en plus organisée pour l’alternance.



Quoi qu’il en soit, le parti reste comptable du bilan d’IBK, qu’il doit assumer même si tous les ministres qui répondent du nom Adéma Pasj ont été choisis sans le consentement du parti. Ils ont bénéficié de ce privilège grâce à leur aura personnelle ou leur relation privée.



Enfin, ce déclic met fin aux supputations et aux invectives qui ont tant durée. Alors, Bè bi babolo !



B. DABO







Présidentielle 2018 :



ADEMA PASJ confirme sa candidature



L’Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA PASJ) décide enfin de prendre son destin en main. Il vient de proclamer sa candidature suite à une réunion tenue ce mercredi 14 février à son siège national à Bamako-coura.



Conformément à la résolution du 22 juillet 2017 adopté par l’ADEMA PASJ, le Comité Exécutif s’est engagé dans un processus de désignation d’un candidat consensuel, rassembleur qui puisse valablement et vaillamment représenter les abeilles à la présidentielle de juillet prochain.



En effet, c’est après plusieurs interpellations et plusieurs manifestations visant à des candidatures individuelles que le CE entame l’opérationnalisation de la résolution du 22 juillet 2017. Mettant définitivement fin à un soutien du parti au Rpm pour la présidentielle. D’où la tenue de cette réunion décisive, très attendue, sur la candidature interne du parti. La candidature interne a été adoptée à l’unanimité par tous les barons de l’ADEMA.



Toutefois, le candidat reste jusqu’à présent inconnu. Alors que la présidentielle n’est qu’à quelques mois seulement. A la sortie de la réunion, le président du parti Pr Tiémoko Sangaré déclare « le CE s’est engagé dans le plus bref délai pour l’opérationnalisation de la résolution du 22 juillet 2017. Chercher un candidat consensuel et rassembleur susceptible de conduire l’ensemble des militants de l’ADEMA. Pour le moment, pas de nom ». Pas de nom certes, mais, selon nos informations, Pr Dioncounda Traoré est un grand favori dans cette quête de candidat consensuel. D’ailleurs, au cours de la réunion, un cadre très content sort de la salle et fait cadeaux à un griot. Très content, ce cadre s’exprime « Dioncounda est désigné à l’unanimité comme candidat de l’ADEMA ». En plus de l’ancien Président de la République Dioncounda TROARE, le candidat de l’ADEMA à la présidentielle de 2013, Dramane Dembélé est susceptible d’être le candidat rassembleur.



En tout cas, le suspens reste toujours. Par ailleurs, cette candidature confirmée de l’ADEMA constitue le départ d’un pilier important de la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP). Ainsi, le Président de la République, candidat à sa propre succession jusqu’à preuve du contraire, perd un soutien de poids. Malgré toutes les tentatives de bénéficier l’électorat important de l’ADEMA. En lui accordant toujours des portefeuilles.



Yacouba TRAORE