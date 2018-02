Un article de BBC sur l’histoire de Babani Sissoko - abamako.com

News Société Article Société Un article de BBC sur l’histoire de Babani Sissoko Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | bbc.com

© Autre presse par DR

Babani ou Baba Sora

Le cambriolage de la banque «magie noire»



Un jour d'août 1995, un homme appelé Foutanga Babani Sissoko est entré dans le siège de la Banque islamique de Dubaï et a demandé un prêt pour acheter une voiture. Le directeur a accepté, et Sissoko l'a invité à la maison pour le dîner. C'était le prélude, écrit Brigitte Scheffer de la BBC, à l'un des tours de confiance les plus audacieux de tous les temps.



Au cours du dîner, Sissoko a fait une réclamation surprenante. Il a dit au directeur de la banque, Mohammed Ayoub, qu'il avait des pouvoirs magiques. Avec ces pouvoirs, il pourrait prendre une somme d'argent et la doubler. Il a invité son ami émirati à revenir et à apporter de l'argent.



La magie noire est condamnée par l'Islam comme blasphématoire. Même ainsi, il y a toujours une croyance répandue, et Ayoub a été pris en charge par l'homme d'affaires coloré et mystérieux d'un village éloigné au Mali.



Quand il arriva à la maison de Sissoko la prochaine fois, portant son argent, un homme fit irruption dans une pièce en disant qu'un esprit - un djinn - venait de l'attaquer. Il a averti Ayoub de ne pas irriter le djinn, de peur que son argent ne soit doublé. Alors Ayoub laissa son argent dans la chambre magique et attendit.



Il a dit qu'il a vu des lumières et de la fumée. Il a entendu les voix des esprits. Puis il y avait le silence.



L'argent avait en effet doublé.



Ayoub était ravi - et le cambriolage pouvait commencer.



"Il croyait que c'était Black Magic - que M. Sissoko pourrait doubler l'argent", dit Alan Fine, un avocat de Miami, la banque a demandé plus tard d'enquêter sur le crime.



"Donc, il enverrait de l'argent à M. Sissoko - l'argent de la banque - et il s'attendait à ce qu'il revienne au double du montant."



Entre 1995 et 1998, Ayoub a fait 183 transferts dans les comptes de Sissoko dans le monde. Sissoko courait aussi de grosses factures de cartes de crédit - dans les millions selon Fine - qu'Ayoub allait régler en son nom.



The Dubai Islamic Bank



En 1998, je vivais à Dubaï et j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la banque avait des problèmes. Quand un journal a rapporté que la banque avait des problèmes de trésorerie, des foules de gens se sont rassemblés dehors, attendant de retirer leur argent.



Les autorités de Dubaï ont minimisé la crise. Ils l'ont qualifié de «petite difficulté qui n'a entraîné aucune perte financière, ni dans les investissements de la banque ni dans les comptes des déposants».



Mais ce n'était pas vrai.



«Les propriétaires de la banque ont pris un énorme coup, ce qui n'était pas couvert par l'assurance», explique Fine. "La banque a été sauvée parce que le gouvernement est intervenu pour aider, mais ils ont abandonné une grande partie de leurs capitaux propres dans la banque pour que cela se produise."



Et où était Foutanga Babani Sissoko? À ce moment-là, il était loin.



L'une des beautés de son projet était qu'il n'avait pas besoin d'être à Dubaï pour continuer à recevoir l'argent.







En novembre 1995, quelques semaines seulement après la mise en scène de Mohammed Ayoub, Sissoko a visité une autre banque à New York et a fait bien plus que d'ouvrir un compte.



"Il est entré chez Citibank un jour, sans rendez-vous, a rencontré un caissier et il a fini par l'épouser", explique Alan Fine. "Et il y a des raisons de croire qu'elle a rendu sa relation avec Citibank plus confortable, et il a fini par ouvrir un compte à travers lequel, de mémoire, je vais juste dire que plus de 100 millions de dollars ont été transférés aux Etats-Unis."



En fait, selon une plainte déposée par la Dubai Islamic Bank contre Citibank, plus de 151 millions de dollars "ont été débités par Citibank du compte de correspondant de DIB sans autorisation appropriée". L'affaire a été abandonnée plus tard.



Sissoko a payé sa nouvelle femme plus d'un demi-million de dollars pour son aide.



"Je ne sais pas sous quel régime légal il l'a épousée mais il l'a appelée une femme et elle a cru qu'elle était une femme", dit Fine.



"Elle a compris qu'il y avait beaucoup d'autres femmes, certaines venant d'Afrique, d'autres de Miami, d'autres de New York."



Avec l'argent de la banque, Sissoko pourrait réaliser son rêve d'ouvrir une compagnie aérienne pour l'Afrique de l'Ouest. Il a acheté un Hawker-Siddeley 125 usagé et une paire de vieux Boeing 727. C'est la naissance d'Air Dabia, du nom de son village au Mali.



Mais en juillet 1996, Sissoko a commis une grave erreur en essayant d'acheter deux hélicoptères Huey datant de la guerre du Vietnam, pour des raisons qui restent floues.



«Son explication des raisons pour lesquelles il les voulait était une ambulance aérienne d'urgence, mais les hélicoptères qu'il regardait étaient de gros hélicoptères, ils n'étaient pas du genre à aller et venir dans les hôpitaux et les centres de traumatologie des États-Unis. plus grand que ça », dit Fine.



Parce qu'ils pouvaient être réaménagés en hélicoptères de combat, les hélicoptères avaient besoin d'une licence d'exportation spéciale. Les hommes de Sissoko ont essayé d'accélérer les choses en offrant un pot-de-vin de 30 000 $ à un douanier. Au lieu de cela, ils se sont fait arrêter. Et Interpol a également émis un mandat pour l'arrestation de Sissoko. Il a été arrêté à Genève, où il était parti pour ouvrir un autre compte bancaire.



Tom Spencer, un avocat de Miami à qui l'on a demandé de représenter Sissoko, se souvient très bien de l'avoir rencontré à la prison de Champ-Dollon à Genève.



"J'ai parlé avec le directeur de la prison, qui m'a demandé si Sissoko allait ou non aller aux Etats-Unis", dit Spencer.



"J'ai dit:" Eh bien, vous savez, nous verrons. " Et il a dit: "Eh bien, veuillez le retarder le plus longtemps possible." Et j'ai dit: "Pourquoi?" Et il a dit: «Parce qu'il vole des repas fantastiques de Paris tous les soirs, pour nous. Et c'était ma première rencontre bizarre avec Baba Sissoko. "



Sissoko a été rapidement extradé vers les États-Unis, où il a commencé à mobiliser des partisans influents.



L'empressement des diplomates à se porter garant de Sissoko a choqué le juge présidant son enquête sur le cautionnement. Et Tom Spencer a été stupéfait quand un ancien sénateur américain, Birch Bayh, a annoncé qu'il rejoignait l'équipe de défense de Sissoko.



"Eh bien, vous devez vous demander, pourquoi quelqu'un serait impliqué pour un étranger qui n'a aucune valeur apparente aux États-Unis?" dit bien. "Je ne connais pas la réponse à la question, mais c'est une question intéressante à poser."



Le gouvernement américain voulait que Sissoko soit détenu, mais il a été libéré pour 20 millions de dollars (14,5 millions de livres sterling) - un record de la Floride à l'époque.



Puis il est allé à une frénésie de dépenses.



Il viendrait et achèterait deux trois quatre voitures en même temps ... l'argent était comme le vent



Son équipe de défense a été récompensé par des voitures Mercedes ou Jaguar. Mais ce n'était que le début.



Sissoko a dépensé un demi-million de dollars dans une bijouterie seule, des rappels de Fine, et des centaines de milliers dans d'autres. Dans un magasin de vêtements pour hommes, il a dépensé plus de 150 000 $.



«Il venait et achetait deux trois quatre voitures en même temps, revenait une semaine de plus et achetait deux ou trois voitures en même temps, mais l'argent était comme le vent», explique le concessionnaire automobile Ronil Dufrene.



Il calcule qu'il a vendu Sissoko entre 30 et 35 voitures au total.



Sissoko est devenue une célébrité de Miami. Il avait déjà plusieurs épouses, mais cela ne l'empêchait pas de se marier davantage - et de les loger dans certains des 23 appartements qu'il louait dans la ville.



"'Playboy' est le mot juste pour le décrire, parce qu'il est très élégant et beau, et il s'habille avec beaucoup de style, il a beaucoup dépensé à Miami", explique le cousin de Sissoko, Makan Mousa.



Sissoko donnait aussi de grosses sommes pour de bonnes causes. Son procès approchait et il connaissait la valeur d'une bonne publicité. Dans une affaire dont son cousin a été témoin, il a donné 300 000 £ (413 000 $) à un groupe de lycée qui avait besoin d'argent pour se rendre à New York pour un défilé du jour de l'Action de grâce.



Un autre de ses avocats, le professeur H T Smith, se souvient que le jeudi, il donnait de l'argent aux sans-abri.



«Je pensais, est-ce un Robin des bois moderne, pourquoi voleriez-vous de l'argent et le distribuiez-vous? Cela n'a aucun sens, dit-il.



"Le [Miami] Herald a fait une histoire juste après son départ, et je pense - je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'ils ont dit qu'ils pouvaient raconter 14 millions de dollars qu'il a donnés, il n'était là que 10 mois. millions de dollars par mois. "



Alan Fine a adopté un point de vue légèrement plus cynique.



"Ce qu'il a fait était pour l'image et pour perpétuer la croyance qu'il était un homme très puissant et fabuleusement riche, il donnerait de l'argent, mais ... à ma connaissance, il n'a jamais été fait d'une manière qu'il n'a pas publicité pour cela. "



Malgré cette campagne de relations publiques, lorsque l'affaire Sissoko a été portée devant le tribunal, il a ignoré les conseils de ses avocats et a plaidé coupable.



Peut-être a-t-il calculé que cela soulèverait moins de questions sur ses finances.



La peine était de 43 jours de prison et une amende de 250 000 $, bien entendu, payée par la Dubai Islamic Bank, bien qu'à son insu.



Après avoir purgé la moitié de cette peine, il a reçu une libération anticipée en échange d'un paiement d'un million de dollars à un refuge pour sans-abri. Le reste, il devait servir en résidence surveillée au Mali.



C'est à cette époque que les auditeurs de la Banque Islamique de Dubaï ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ayoub devenait nerveux, et Sissoko avait cessé de répondre à ses appels.



Finalement, il a avoué à un collègue, qui a demandé combien il manquait. Trop honteux pour dire, Ayoub l'a écrit sur un bout de papier - 890 millions de dirhams, l'équivalent de 242 millions de dollars (175 millions de livres sterling).



Il a été reconnu coupable de fraude et condamné à trois ans de prison. Selon la rumeur, il a également été forcé de subir un exorcisme pour le guérir de sa croyance en la magie noire.



Sissoko n'a jamais fait face à la justice. En son absence, un tribunal de Dubaï l'a condamné à trois ans pour fraude et pratique de la magie. Interpol a émis un mandat d'arrêt et il reste un homme recherché.



J'ai trouvé des transcriptions d'autres procès auxquels Sissoko n'a pas comparu, dont un à Paris. Son avocat a prétendu qu'il était un bouc émissaire pour les actions d'Ayoub et que l'argent de la banque était allé ailleurs, mais le tribunal ne l'a pas avalé et l'a déclaré coupable de blanchiment d'argent.



Pendant 12 ans, entre 2002 et 2014, Sissoko était député au Mali, ce qui lui donnait l'immunité de poursuites. Depuis quatre ans, il n'est plus député, il a été protégé par le fait que le Mali n'a pas de traité d'extradition avec un autre pays.



La Banque Islamique de Dubaï, néanmoins, le poursuit toujours devant les tribunaux.



Je me suis envolé vers la capitale du Mali, Bamako, pour trouver des gens qui pourraient me parler de Sissoko.



J'ai retrouvé sa couturière, qui se souvenait de lui avec tendresse.



«La dernière fois que je l'ai vu, il y a deux ou trois ans, je lui ai fait une valise, s'il n'a pas donné de cadeaux, il n'était pas content, c'est son style, il aime donner des choses aux gens. dit-elle.



J'ai également trouvé son chauffeur, Lukali Ibrahim.



"Ce qui est bien avec lui, c'est que quand tout va bien, on peut s'attendre à beaucoup de cadeaux de sa part, il aime aider les gens avec leurs problèmes", a-t-il dit. "La mauvaise chose, je peux vous en dire quelques-uns, c'est quelqu'un qui donne toujours de l'espoir aux gens, mais au lieu de vous dire la vérité, il ne fait que vous guider."



Sur le marché, j'ai trouvé un orfèvre qui ne faisait que louer un client qui l'appelait et lui demandait de faire des cadeaux pour ses amis.



J'ai aussi entendu dire qu'il pourrait être retrouvé près de son village natal, Dabia, qui avait donné son nom à la compagnie aérienne de Sissoko, qui vit à courte distance de la frontière du Mali avec la Guinée et le Sénégal.



Après un long trajet, j'ai trouvé une maison qui correspondait à la description qu'on m'avait donnée.



Soudain, entouré de gardes armés, il était là. Babani Sissoko, en personne, maintenant peut-être 70 ans.



Il a accepté une interview. L'atmosphère était nerveuse et légèrement surréaliste. Il a commencé par me parler de son entrée dans le monde.



«Je m'appelle Sissoko Foutanga Dit Babani, vous savez, le jour où je suis né, tous les villages autour d'ici ont brûlé, les villageois se sont mis à crier:« Marietto a eu un garçon. Le feu a sauté et a sauté, il y avait beaucoup de buissons autour. "



Il a ensuite parlé de ses efforts pour reconstruire le village, qui a commencé en 1985, et de l'argent qu'il a fait. À un moment donné, il valait 400 millions de dollars, a-t-il dit.



Finalement, j'ai demandé à propos des 242 millions de dollars qu'il avait reçus de la Dubai Islamic Bank.



"Madame, ces 242 millions de dollars, c'est une histoire un peu folle, les messieurs de la banque devraient expliquer comment ils ont perdu tout cet argent, je veux dire les 242 millions de dollars Écoutez, comment cet argent aurait-il pu quitter la banque comme ça? le problème, ce n'est pas seulement cet homme [Ayoub] qui autorise les transferts, quand la banque transfère de l'argent, ce n'est pas seulement une personne qui le fait, il y a plusieurs personnes qui doivent le faire.



Je lui ai fait remarquer que Mohammed Ayoub avait prétendu à son procès que Sissoko l'avait mis sous le charme.



"Le monsieur dont vous parlez, je l'ai vu et rencontré", at-il dit.



Mais le cambriolage, il a nié.



"Le seul contact que j'ai eu avec lui, c'est quand je suis allé acheter une voiture, la banque l'a acheté pour moi et j'ai remboursé le prêt, c'était une voiture japonaise."



Avait-il contrôlé les gens au moyen de la magie noire?



- Madame, si une personne avait ce genre de pouvoir, pourquoi travaillerait-elle? Si vous avez ce genre de pouvoir, vous pouvez rester où vous êtes et dépouiller toutes les banques du monde, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout. Même ici en Afrique, vous pourriez voler toutes les banques que vous voulez.



Je lui ai demandé s'il était encore riche.



Sa réponse était directe.



"Non, je ne suis plus riche, je suis pauvre."



Défiant Interpol, Sissoko a passé 20 années remarquables en fuite, même s'il a gaspillé tout son argent et ne peut jamais quitter le Mali.



Il n'a jamais passé une journée en prison pour le hold-up de la banque de magie noire.



A lire l'original de l'article en anglais sur bbc.com