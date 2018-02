Mise aux arrêts des agents de Police suspectés d’être impliqué dans la mort du jeune de 18 ans à Bamako-Coura - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mise aux arrêts des agents de Police suspectés d’être impliqué dans la mort du jeune de 18 ans à Bamako-Coura Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Activiste tv

© aBamako.com par A.S

conférence de presse du DG de la Police

Bamako, le 22 mars 2016 le DG de la police a tenu une conférence de presse sur l`attaque contre la mission militaire de l`UE à Bamako Tweet

La direction générale de la Police a procédé à la mise aux arrêts et à l'emprisonnement des agents de Police suspectés d'être impliqué dans la mort du jeune de 18 ans à Bamako-Coura.







Selon le DGA de la Police Mamadou_Z_Sidibe, une enquête judiciaire est ouverte pour situer les responsabilités et une autre enquête interné de la police est aussi en cours. L'enquête interne de la police selon les responsables va aboutir, si la responsabilité des agents est établie, à un conseil de discipline qui peut prononcer la suspension ou au la radiation pure et simple des éléments fautifs.



Qu'il ait jugement de la cour d'assises ou pas, les responsables de la police prendront leur responsabilités suivant les instructions du Ministre de la sécurité et de la protection civile, le Général Salif_Traoré.

Salif récompense les méritants et sanctionne les fautifs.



Il vient de donner 6 boeufs aux commissariats de Police et la gendarmerie de #KalanbanCoro qui se sont fortement investis ces derniers mois à dénicher et arrêter les auteurs de viols collectifs et les coupeurs de route de #Kalabancoro_Tienbani.



Photo du: DGA de la Police Nationale Mahamadou Z Sidibé.



Source : Seydou Oumar Traoré