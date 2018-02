Tombouctou : Au moins 2 civils âgés tués après que leur véhicule soit pris au piège par des échanges de tirs - abamako.com

Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | kibaru

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou

Cela s’est passé, ce jeudi 15 février, peu avant le crépuscule. Un véhicule appartenant à un chef de la fraction des Oulad Oumran a été enlevé à Aghlal, par des individus armés non identifiés soupçonnés d’être de simples malfaiteurs. Des éléments du MAA se sont aussitôt lancés à leurs trousses.



Quelques minutes plus tard, surpris par la puissance de feu des assaillants qui seraient en effet des présumés djihadistes, ces derniers ont tenté de s’échapper vers la localité de Didi, située à 7 km de Ber où un bac transportant des véhicules de civils venait d’accoster. Ce qui n’a malheureusement pas empêché des échanges de tirs très violents opposant des combattants du MAA aux assaillants.



Pour l’heure, le bilan fait état de 2 civils d’un âge avancé tués et plusieurs autres blessés dont un très grièvement. Du côté des assaillants, aucun bilan n’est disponible. Cette situation intervient alors que certains radicaux ont déjà mis en garde les éléments de certains mouvements signataires de ne pas se rendre dans des localités comme Gossi, Aghlal, Bambara Maoudé sous peine d’être pris pour cible.



Cette situation rappelle aussi les représailles dont ont fait l’objet des combattants du MAA, le 30 janvier dernier, lorsque des hommes armés soupçonnés d’être des éléments du JNIM ont attaqué un poste de ce mouvement signataire à Aglal, dans la commune de Lafia. Ils ont mis le feu aux installations abandonnées par les occupants des lieux qui se sont retirés peu avant l’arrivée des assaillants. Lesquels sont également considérés comme ceux étant à l’origine des enlèvements et braquages des véhicules venant du Gourma.