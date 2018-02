SYNAPO : Les pharmaciens d’officines privés au chevet des malades - abamako.com

SYNAPO : Les pharmaciens d'officines privés au chevet des malades Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Mieux outiller les pharmaciens dans l’assistance aux malades avant leur hospitalisation est le credo du Syndicat national des pharmaciens d’officines privées.











L’hôtel Maeva a servi hier de cadre à la 11e édition de la Journée scientifique du Synapo. Placé sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, cette 11e édition avait comme thème central “pharmacien acteur de la santé publique”.



La journée a enregistré la présence du représentant du ministre, Sékou Oumar Dembélé, du président de l’Ordre des pharmaciens, Dr. Aliou Badra Ouane, le directeur général de la Canam et les associations pharmaceutiques.



Les pharmaciens étant les premiers approchés par les malades, la mise à niveau de leurs connaissances sur les maladies leur est essentielle. “Le pharmacien est régulièrement appelé à faire face à des situations d’urgence dans son quotidien, leur formation doit être continuelle et ils doivent être outillés pour faire face à des cas d’urgence”, a déclaré le président du Synapo, Dr. Cheick Oumar Dia.



Durant trois jours, les pharmaciens vont échanger sur la drépanocytose, les urgences médicales pré-hospitalières et les infections infantiles. Malgré les efforts déployés par les pharmaciens et les progrès consentis dans le domaine, les pharmaciens sont confrontés à certains problèmes.



“Du mois de décembre à ce jours, les pharmaciens ont subi des attaques récurrentes et la série noire continue. L’existence de dépôts illégaux et les médicaments de la rue est une contrainte au bon fonctionnement du travail qui nous est assignés”, a regretté M. Diarra. Il a invité les autorités à prendre des mesures idoines et à signer la convention internationale européenne “Médicrime” ratifiée par la France, la Guinée et le Burkina Faso.



Sékou Oumar Dembélé a annoncé que le gouvernement va accompagner les pharmaciens pour l’amélioration de leurs conditions de travail et le renforcement du partenariat public-privé dans l’intérêt de la population.



Moctar Dramane Koné, Stagiaire