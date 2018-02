Réconciliation au Mali : Après ATT, IBK retrouve Alpha - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Réconciliation au Mali : Après ATT, IBK retrouve Alpha Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Point

© Autre presse par DR

IBK et Alpha

Tweet

Aux funérailles du PCA de l’EDM, IBK et Alpha Oumar Konaré se sont retrouvés. On peut enfin espérer de lendemains meilleurs côté réconciliation.











A la surprise générale, IBK s’est retrouvé avec son ancien camarade de lutte. Il s’agit bien d’Alpha Oumar Konaré, celui-là même qui avait ouvertement boycotté la cérémonie d’investiture au début de mandat présidentiel, tribune à travers laquelle, IBK avait “osé“ inviter Moussa Traoré.



Une insulte au mouvement démocratique qui a porté Alpha Oumar Konaré aux affaires. Et même qu’IBK a été comptable de son bilan pour avoir été son PM durant plus de 6 ans. Des divergences de vue auront raison du duo qui verra IBK quitter l’Adéma pour créer le RPM. Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.



Ce bras de fer entre les deux “locataires” de Koulouba a été atténué symboliquement. Hélas, lors de circonstances douloureuses précisément à l’occasion du décès de Samba Daga, précédemment administrateur en chef de l’EDM. Durant des minutes, Alpha Oumar Konaré et son ex-PM ont échangé. Une image inespérée puisqu’on ne s’attendait plus à voir ces deux sommités ensemble.



Cette image vaut son pesant d’or par rapport au vivre ensemble. Car ces retrouvailles interviennent un mois après le retour symbolique d’ATT de Dakar.



IBK a créé les conditions favorisant ce retour tant demandé par l’écrasante majorité des Maliens qui pensent que l’histoire a donné raison à l’homme du 26 mars 1991. Si le dossier ATT a finalement connu son épilogue, il reste un autre chalenge : celui de réunir sur la même tribune, les présidents du Mali en vie pour un pardon définitif. L’espoir est permis.