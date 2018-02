MSF à Koutiala : Une nouvelle pédiatrie à 700 millions de F CFA - abamako.com

MSF à Koutiala : Une nouvelle pédiatrie à 700 millions de F CFA Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

© Présidence par DR

Visite du président IBK à Koutiala

Le Médecin sans frontière à Koutiala depuis 2009 déploie d’énormes efforts dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Pour renforcer ces acquis, une nouvelle pédiatrie verra bientôt le jour dans la cours du Csréf de Koutiala, entièrement financé par le MSF. Pour le chef de la mission, Frédéric Démalvoisine, l’objectif est appuyer l’ensemble des 38 Cscom du district de Koutiala pour faciliter la prise en charge précoce des enfants, et éviter ainsi les complications.



Pour lui, cette nouvelle unité de 185 lits au sein du Csréf permettra nul doute à l’amélioration de l’offre de soins de santé de qualité aux enfants de moins de 5 ans du district et ainsi avoir des effets à long terme pour la population du district en générale.







D’un coût estimé à plus de 700 millions de F CFA, ce bâtiment dont les travaux sont en cours comprendra une unité de soins intensifs de 30 lits, deux salles de stabilisation pour la nutrition et la pédiatrie, une salle des brulés de 10 lits, etc.



MSF à Koutiala, c’est 260 agents socio-sanitaires dont parmi une quinzaine de médecins.



O.D.