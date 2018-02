Pharmacie Populaire du Mali (PPM) : Zoom sur les acquis et les innovations - abamako.com

Pharmacie Populaire du Mali (PPM) : Zoom sur les acquis et les innovations Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Nouveau Réveil

En prélude à la 85ème session du Conseil d’Administration qui se tiendra le jeudi 22 février 2018, le Président Directeur Général de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM), le Dr Moussa SANOGO a levé un coin de voile sur les innovations et acquis à travers lesquels sa structure se glorifie. C’était le vendredi 9 février dernier, lors d’un entretien qu’il nous accordé dans les locaux de la PPM.



Régit par la loi N°93032, la PPM est un établissement public à caractère industriel, commercial et épique. Sa mission selon le Dr Sanogo est de rendre disponible sur toute l’entendue du territoire nationale les médicaments essentiels, les dispositifs médicaux ou tout autre produit qui concoure à l’amélioration de la santé humaine. Toute chose qui fait de la PPM, l’outil privilégié de mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale.



Cependant, la PPM aux dires du PDG travaille dans le cadre d’un schéma ou une procédure d’approvisionnement pour le Mali, appelé le schéma directeur d’approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels (SDADME) ; selon lequel, tout ce qui est achat public pour les structures publiques ou privées relève du domaine de compétence de la PPM. Ainsi, elle centralise tous les achats et distribue au niveau des différentes structures de santé. Le Dr SANOGO a indiqué dans son intervention que la PPM travaille avec les structures publiques, communautaires et confessionnelles et même les institutions internationales. Pour le PDG de la PPM, le Dr Moussa SANOGO, la réussite de ces missions nécessite des innovations majeures, en vue de satisfaire les clients à hauteur des ambitions.



Grandes innovations et activités menées ces derniers temps



Pour la prestation des services de qualité, le PDG a indiqué que la PPM a investi plus de 60 millions dans le contrôle des produits importés en 2016. Il a aussi souligné que près de 80% des moyens de transports étaient en panne quand il arrivait à la direction de cette structure et a fait face au renforcement des moyens logistiques, afin de faciliter la livraison des produits sur toute l’étendue du territoire nationale. À l’en croire, presque toutes les représentations régionales ont été réhabilitées avec des logements pour les pharmaciens chefs. Il s’agit des régions de Koulikoro, Mopti, Ségou, Kayes et Sikasso qui est en cours.



« J’ai mis beaucoup d’accents sur l’investissement, car il faut créer un cadre pour mériter la confiance des partenaires pour que les services à rendre soient des services de qualité », a déclaré le Dr Sanogo. Poursuivant son intervention, il a également évoqué la reprise de toutes les chambres froides des régions et celles de la direction générale à Bamako, dont deux étaient déjà arrêtées. Ce, pour la bonne condition des vaccins et autres. Vient ensuite, le renforcement de la technologie à travers un système qui permet de visualiser tous les stocks partout où ils sont.



Le PDG a aussi souligné que les marchés ont été proportionnalités avec les besoins et que les dispositions sont prises pour éviter les ruptures qui font souvent l’objet de mécontentement, de pertes de ressources et de confiance. Il faut aussi noter l’intensification de la communication pour la visibilité et la lisibilité de la PPM, la mise à disposition de matériels informatiques adéquats au service du personnel. S’y ajoutent l’installation des groupes électrogènes en cas de coupure d’électricités dans les locaux de la direction générale et les représentations régionales, en même temps que la formation du personnel dans son ensemble. Aussi, il y a d’autres innovations. Il s’agit de l’élargissement des gammes de produits avec le médicament de lutte contre la dialyse, l’hépatite B, la maladie de Parkinson et l’accompagnement des associations et organisations dans le cadre de la promotion de la santé, pour ne citer que celles-ci.



Acquis et défis à relever



Le Dr Sanogo a souligné que la direction générale de la PPM dispose de nos jours en termes d’acquis d’un catalogue de plus de 1700 produits disponibles. Il s’est réjoui de la signature de la nouvelle version du contrat-plan 2017-2019 signée courant 2017 entre l’État et la direction générale de la PPM. Sans oublier les renforcements des capacités en termes de logistiques et la réhabilitation des infrastructures. S’y ajoute, le renforcement du partenariat, entre la PPM et les institutions publiques et privées. Selon lui, la lutte contre la vente illicite des médicaments qui coûte plus de 50 millions de nos francs à l’État malien par an, est un défi à relever.



Avant de terminer, le PDG a sollicité le soutien des plus hautes autorités maliennes et le département de tutelle pour l’atteinte du niveau de performance souhaité, mais aussi pour renforcer la chaîne du partenariat avec les clients et surtout le renforcement des capacités logistiques et le projet de construction des entrepôts, entre autres.



Adama Coulibaly