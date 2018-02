Journée porte ouverte : La jeunesse de la CIII au cœur des structures de création d’emplois - abamako.com

Journée porte ouverte : La jeunesse de la CIII au cœur des structures de création d'emplois Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a organisé ce jeudi 15 décembre 2018, une journée porte ouverte avec les jeunes de la Commune III à la Maison de la femme à Darsalam. Il s’agissait, pour ses structures rattachées, d’informer les jeunes sur leurs missions, les opportunités d’emploi et de formation qu’elles leur offrent.



La cérémonie d’ouverture était présidée par le chef du département de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, en présence des directeurs des services rattachés à son ministère, le maire et le président du Conseil national de la jeunesse de la Commune III.



Pour le ministre, le chômage des jeunes est aujourd’hui le plus grand défi auquel tous les pays sont confrontés. “Nous sommes convaincus que le défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque nous parviendrons à résoudre celui du chômage”, a expliqué Maouloud Ben Kattra.



“Cette journée d’information et de sensibilisation vous permettra, suite aux différentes présentations des structures et des missions qui sont les leurs, de les connaître davantage, mieux les pratiquer pour vos propres réalisations”, a-t-il précisé.



Maouloud Ben Kattra a souligné que l’emploi des jeunes est la priorité du chef de l’Etat. Selon lui, la promesse de campagne de ce dernier en matière d’emploi est largement atteinte. “Les efforts, faits dans ce sens, nous permettent aujourd’hui de dire que cet objectif a été dépassé, car nous sommes à plus de 230 000 emplois a créés à ce jour”, a confirmé le ministre de l’Emploi.



Le maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, et le président du CNJ-Commune III, Sory Ibrahim Cissé, ont salué l’organisation de cette journée porte ouverte avec les onze structures rattachées aux ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



M.D.