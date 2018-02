Amadou Koita, PPG : “La date de tenue des élections sera respectée” - abamako.com

Amadou Koita, PPG : "La date de tenue des élections sera respectée" Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau



Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, porte-parole du gouvernement, a rencontré la presse au Centre d’information gouvernementale du Mali (Cigma) à Hamdallaye ACI-2000. Il a promis, au nom du gouvernement, du respect de la date de tenue des élections.











Avant de commenter les décisions du conseil des ministres du jour, le ministre porte-parole du gouvernement a réaffirmé l’engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour que l’élection présidentielle de juillet et les autres scrutins programmés puissent se tenir à bonne date.



“Nous allons créer toutes les conditions nécessaire pour respecter les dates annoncées pour les élections”, ajoutant que le gouvernement est à pied d’œuvre pour créer toutes les conditions pour des élections présidentielle et législatives transparentes et crédibles.



M. Koïta s’est ensuite prononcé sur trois projets de loi : le projet de décret fixant le transfert des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’infrastructures routières, le projet de texte régissant les chambres de métiers du Mali et le projet de loi portant modification de la loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière.



Selon le ministre Koïta, les deux derniers projets permettront au secteurs privé de se développer pour faire avancer notre pays. “Le transfert de ressources de l’Etat aux collectivités leur permettra de veiller sur l’entretien des routes afin de porter haut le drapeau du Mali dans les huit pays de l’Uémoa en matière d’infrastructures”.



Il a profité de ce point de presse pour remercier le président de la République pour les actes posés sur toute l’étendue du territoire. “Il y a quelques jours, le Premier ministre était à Mopti pour s’enquérir des dispositifs militaires qui ont été mis en place afin de sécuriser et de protéger les Maliens. Le Premier ministre a informé les forces vives de Mopti que toutes les écoles communautaires seront des écoles publiques”, a souligné le conférencier.



Adama Diabaté



(stagiaire)