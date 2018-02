Ministère de l’Agriculture : Dr Nango Dembélé décore 31 cadres de son département - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de l’Agriculture : Dr Nango Dembélé décore 31 cadres de son département Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Tjikan

Tweet

C’est dans une atmosphère de convivialité et de fraternité que 31 cadres du Ministère de l’Agriculture ont été décorés lundi dernier dans l’après-midi par le premier responsable du département, Dr Nango Dembélé.



La cérémonie de remise des distinctions honorifiques qui a eu lieu au Centre National de Recherche Agricole (CNRA) a été couplée à celle de la décoration de 23 cadres du Ministère de l’Elevage et de la Pêche par le ministre de tutelle, Mme Koné Rokiatou Maguiraga.







Au titre du Ministère de l’Agriculture, 13 agents ont été décorés Chevalier du Mérite Agricole, 10 ont reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre National et 08 autres ont reçu la médaille du Mérite National avec Effigie Abeille.



Au département de l’Elevage et de la Pêche, 9 agents ont été décorés Chevalier du Mérite Agricole, 05 cadres ont reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre National des mains du ministre de tutelle, Mme Koné Rokiatou Maguiraga et 09 autres ont été décorés Chevaliers du Mérite National avec Effigie Abeille par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux.



Prenant la parole au nom des récipiendaires, Mme Koné Salimata Berthé, a exprimé toute sa gratitude au président de la République pour cet honneur à leur égard. Elle a aussi salué le leadership du ministre de l’Agriculture et de son collègue en charge de l’Elevage et de la Pêche.



« C’est avec une grande humilité que nous acceptons ces décorations. Nous les dédions à tout le personnel du monde rural », a déclaré le porte-parole des récipiendaires, Mme Koné Salimata Berthé.



Selon le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, les récipiendaires de ce jour sont honorés à double titre à savoir la satisfaction personnelle par le fait du devoir accompli et la fierté qu’ils auront à arborer fièrement les médailles.



En s’adressant aux récipiendaires, le ministre Dembélé précise : « au-delà de ces honneurs, une lourde responsabilité vient de vous être confiée, celle de servir avec modèle tous ceux qui vous ont accompagné dans l’accomplissement des charges qui sont les vôtres ».



« S’il y’a un évènement auquel je me plie avec bonheur et fierté, c’est bien celui de cet après-midi où la patrie reconnaissante est appelée à décorer ces nombreux hommes et femmes qui ont ou continuent à servir ce pays avec abnégation et humilité », a ajouté le ministre de l’Agriculture. Qui a rassuré tout le personnel anonyme qui n’a pas encore eu l’insigne honneur d’être décoré qu’ils n’ont nullement démérité.



« Le jour viendra et très vite, je l’espère où vous aussi serez récipiendaires puisque je sais votre engagement à tous de faire du développement rural, le véritable levier pour la croissance économique de notre pays », a rassuré Dr Nango Dembélé.



Adama DAO